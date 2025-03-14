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號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲星宇航空為讓大家深度體驗神戶，即日起舉辦甜點路跑活動。（圖／星宇航空提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

星宇航空即將於4月18日盛大開航台北/台中-神戶航線，為首家直飛神戶的國籍航空公司。神戶是日本最早開放對外國通商的五個港口之一，擁有濃厚的異國風情，孕育了許多著名的職人甜點店，因此神戶又有「甜點之城」的稱號。

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲星宇航空預計0418開航，成為台灣的第一家飛往神戶機場的航空公司。

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲神戶是日本三大港口之一，也是關西重要門戶，從神戶進出可以更彈性安排行程。

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲神戶塔是神戶知名地標，更為被稱為日本三大夜景的神戶夜景增添迷人景色。

為讓國人能更瞭解當地的甜點魅力，星宇航空即日起舉辦甜點路跑活動，精選9家甜點店口袋名單，帶大家深度體驗神戶這座城市的甜蜜魅力！

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲搭乘星宇航空前往神戶，可規劃不同航點進出，一覽四國及關西美景。

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲搭乘神戶布引纜車，360度無死角一覽神戶市景。

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

▲神戶牛肉的美味聞名國際。

活動辦法： 
1. 甜點路跑小測驗：即日起-5/18，前往主題網站回答相關問題，答對一定題數並分享活動在個人社群，就可以參加抽獎，人數滿1.5萬人可以解鎖神秘大獎。 
2. 甜點路跑集章活動：4/18-5/18，搭乘星宇航空神戶航點，憑登機證到星宇航空合作神戶甜點店消費集章，集滿一定章數到活動網站上傳集點卡與登機證，並分享完成畫面在個人社群，就可參加抽獎。最大獎是台北-日本不限航點來回機票 。 

活動網址：
https://media.starlux-airlines.com/kobe-sweet-run/

▲▼星宇航空,神戶,直飛,甜點,路跑,航班,抽獎,機票。（圖／業者提供）

關鍵字： 星宇航空 神戶 直飛 甜點 路跑 航班 抽獎 機票

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