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馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

誰說度假只能單選一個目的地？天海旅行社帶你一次暢遊馬來西亞與新加坡，在短短數天內，從熱帶海灣的頂級奢華度假村，漫遊至繁華的現代都市，感受截然不同的旅遊魅力。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲雙子星大樓，是吉隆坡的知名地標，電影《將計就計》曾來拍攝取景。（圖／shutterstock）

想像一下，當晨曦輕灑在吉隆坡波德申海岸，你正躺在馬來西亞最新的五星級「大紅花海上泳池VILLA」的私人泳池畔，海風吹拂，眼前是一望無際的蔚藍海景…。

這座以花蕊造型聞名的海上別墅群，從空中俯瞰宛如大海中的璀璨明珠，每間寬敞獨棟海上屋皆設有專屬泳池，搭配現代化家具、落地窗及透明觀海地板，讓人沉浸於陽光與海洋的擁抱之中。度假村內不僅擁有私人沙灘與豐富休閒活動，更曾吸引《食尚玩家》節目專訪，甚至連「亞洲流行音樂天王」周杰倫也曾入住，盡享頂級度假時光。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲天海保證入住五星大紅花海上泳池VILLA渡假村，一房一泳池奢華體驗。（圖／shutterstock）

不同於吉隆坡的現代繁華，馬六甲是一座充滿歷史韻味的古城，歷經葡萄牙、荷蘭、英國殖民，至今仍保留著豐富的歷史印記，並被列為世界文化遺產。無論是悠閒漫步或搭乘三輪車遊覽，沿途皆可見證多元文化交織的痕跡，從葡萄牙廣場、荷蘭鐘樓紅屋、古城門、聖地牙哥碉堡、聖芳濟教堂，到融合東西風情的街景，讓人宛如穿越時空。此外，若想尋找李小龍紀念品、懷舊海報、各國舊鈔，熱鬧的雞場街絕對是好去處，等你來挖寶。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲古色古香的馬六甲，榮獲聯合國教科文組織列為世界遺產。（圖／shutterstock）

轉往新加坡這座迷你強國，從踏入機場那一刻，驚喜便已展開！樟宜機場被譽為全球最佳機場，其中「星耀樟宜」更是集購物、美食、娛樂於一體的夢幻空間，擁有全球最大室內瀑布、被綠色植物包圍的森林谷，已成為社群媒體上的超人氣打卡勝地。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲「星耀樟宜」擁有全球最大室內瀑布景觀（圖／shutterstock）

濱海灣更是新加坡必遊的一大亮點，「川」字形的濱海灣金沙酒店、濱海灣花園的超級樹&光影水舞秀、螺旋橋…等，串連成壯麗的城市天際線，從白天到夜晚，時刻展現新加坡的繁華與活力。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲濱海灣花園與光影水舞秀，自然與科技的完美融合。（圖／shutterstock）

想來點潮流風格？就去新加坡哈芝巷！這條隱藏於城市一隅的小巷，以塗鴉牆、個性小店、街頭藝術聞名，處處充滿創意與驚喜，讓人拍照打卡不停手。此外，也別忘了拜訪One Fullerton魚尾獅公園，象徵新加坡的魚尾獅，是一個獅頭魚身的神話生物，而公園內的魚尾獅雕像，也是旅人必訪的地標之一。

▲▼馬新雙國一次玩　大紅花海上泳池VILLA頂奢體驗。（圖／業者提供）

▲魚尾獅象徵新加坡成為一個國家謙遜的起點及過程（圖／shutterstock）

★推薦行程：
年度熱銷冠軍《星耀大紅花5+1日》
海上泳池度假VILLA、高空纜車漫遊雲頂、獅城魚尾獅、夜遊濱海灣金沙
https://reurl.cc/b3LOoX

●行程特色：
˙4/3出發（遇清明＆兒童四連休），請假少、輕鬆玩
˙一次玩馬新雙國
˙保證入住大紅花海上VIILA
˙一房一泳池奢華體驗
˙高空纜車漫遊雲頂世界
˙夜遊獅城新加坡

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 馬來西亞 新加坡 大紅花 天海旅行社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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