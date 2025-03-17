走入日本粉紅美境　北陸賞櫻春爛漫

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

春天的北陸，如詩似畫。當櫻花沿著河岸盛開，粉色花海輕輕點綴著懷舊村落，一場夢幻般的日本旅程即將展開。天海旅行社精心策劃的賞櫻行程，不僅帶你走訪當地名勝，沉浸於北陸獨有的春日風光，更安排溫泉、美食體驗，讓旅程滿載愜意時光。

▲白川鄉合掌村在春天展現與冬季截然不同的風情。（圖／shutterstock）

米其林三星景點、名列世界遺產的白川鄉合掌村，為北陸旅程增添一抹童話色彩。粉嫩的春花與人字形合掌屋相映成趣，遠方的雪山襯托出寧靜的村落風光，彷彿一幅日本畫卷。漫步其中，感受純樸的鄉村氛圍，靜靜欣賞這片與世無爭的幽美。

▲兼六園為日本三大名園之一。（圖／shutterstock）

兼六園作為日本三大名園之一，是北陸的必訪之地。天海特別安排入內參觀，親身體驗這座庭園的四季變幻，尤其春櫻在古松與茶屋的映襯下更顯詩意；而當行經池畔，倒映水中的繁花景色，同樣令人心醉，彷彿時光都在這一刻放慢了腳步。

▲新境川堤百十郎櫻，日夜櫻景皆美。（圖／shutterstock）

轉往新境川堤，上千株染井吉野櫻沿著河岸盛開，形成如日劇場景般的櫻花隧道。每年春天，「百十郎櫻祭」更為此地增添夢幻氣息。白日，陽光灑落，櫻花燦爛綻放；入夜，燈火點亮花瓣，夜櫻更顯迷人。據傳，這片櫻花林原為紀念境川洩洪道開通，由當地出身的歌舞伎演員市川百十郎捐贈，因而又稱為「百十郎櫻」，除了美景，亦承載著一段歷史故事。

▲飛驒高山古街，是日本岐阜縣知名的歷史老街。（圖／shutterstock）

行程中，還將走訪飛驒高山古街，這裡至今仍保留著江戶時代的傳統建築。漫步於古色古香的街道，欣賞手工藝品、品嚐道地小吃，彷彿穿越時空，感受濃厚的江戶風情。也正因如此，這裡有「小京都」之美譽，是體驗日本懷舊風情的好選擇。

天海的北陸賞櫻之旅，將浪漫櫻花、世界遺產、百年名園與歷史街區巧妙結合，打造最充實且獨特的春日回憶。此外，旅途中貼心安排機上餐點、三次午餐及三次晚餐，每一餐皆精挑細選，不僅能飽覽美景，也可細細品味北陸的風土人情。

★推薦行程：

北陸賞櫻趣 溫泉美食5/6日

→4/8出發賞櫻團、限時特惠$29,900

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●行程特色：

˙賞櫻名所：新境川堤百十郎櫻、臥龍公園

˙經典名勝：白川鄉合掌村、金澤兼六園（入內參觀）、惠那峽遊船、飛驒高山小京都、名古屋城

˙餐食包含：機上餐＋3午餐＋3晚餐

˙直飛航班：名古屋進出

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

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