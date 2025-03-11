GODIVA「開心果巧克力霜淇淋」限時開賣！加碼喝香甜奶昔

▲GODIVA開賣「開心果巧克力霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」人氣霜淇淋推出全新「開心果系列」，嚴選香濃開心果結合絲滑巧克力變身成霜淇淋，再淋上開心果醬增添濃郁口感，同步開賣香甜「開心果奶昔」，每一口都是濃濃堅果香。

▲開心果奶昔還撒了開心果碎。

GODIVA期間限定「開心果系列」登場，選用高品質開心果製成巧克力霜淇淋，搭配開心果醬，最後撒上香脆開心果碎，打造3重濃郁滋味，一共有「開心果白巧克力」、「開心果雙重巧克力」2口味選擇，於全台有販售霜淇淋之門市開賣。

還有同樣吃得到開心果碎的「開心果奶昔」，每一口都有淡淡堅果香，於奶昔門市限定販售，以上3品項售價皆為220元，各門市售完為止。

▲哈根達斯推出全新2款脆皮雪糕。（圖／哈根達斯提供）

哈根達斯（Häagen-Dazs）今年春天則推出2款全新脆皮雪糕，加入新鮮水果製成的「雪酪」，一共有2種口味選擇，「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」是酸甜覆盆子雪酪結合蜜桃冰淇淋，外層裹上覆盆子果粒白巧脆皮，口感甜蜜清新；「芒果百香果脆皮雪糕」則採用百香果雪酪搭配芒果冰淇淋，外層裹上白巧脆皮加入真實芒果果粒，打造豐富口感，售價皆為129元，於全台各大通路、哈根達斯門市、線上官方商店皆買得到。