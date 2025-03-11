馬卡龍列車「海風號」新路線、餐點先看！遊程加住飯店8499元起

▲「海風號」觀光列車夏季路線即日起開放預訂。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／宜蘭報導

雄獅旅遊「海風號」觀光列車換路線、餐點了！夏季路線將從4月12日首航，行駛於南港至宜蘭段，沿途欣賞龜山島和太平洋風光，並停靠猴硐、頭城、大里，深度體驗小鎮風光，單趟約3小時3,600元，即日起開放預訂。另也有入住北市、宜蘭飯店兩天一夜專案，每人8,499元起。

▲雄獅旅遊「海風號」觀光列車停靠南港站。（圖／記者彭懷玉攝）



「海風號」是全國第一台甜點主題列車，去年12月7日首航新竹至台中段，雄獅旅遊國旅暨全球鐵道總經理王岳聰表示，期間一共接待超過30趟次、逾4000人，整體搭乘率達97%，含福森號、栩悅號、藍皮解憂號、兩鐵列車、鳴日廚房、鳴日號等6輛觀光列車，2024年鐵道觀光營收已破4億元新台幣。

▲海風號4月12日起將行駛於南港至宜蘭段。（圖／記者彭懷玉攝）



為迎接接下來的夏季航次，4月12日起列車將行駛於南港至宜蘭段，本次邀請米其林星廚指定烘焙坊「月. 烘焙工作室Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點，如宜蘭礁溪鴨賞與綿密芋泥搭配「芋泥鴨賞堡」鹹中帶甜；烘焙坊招牌麵包結合海風號打造「海風紅豆奶油餐包」；以在地茶葉為基底製作「花香茶韻可麗」等。

▲▼「月. 烘焙工作室」可品嚐到「芋泥鴨賞堡」、「海風紅豆奶油餐包」、「花香茶韻可麗」。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，雄獅再度與排隊米其林一星Minimal合作，推出夏季路線限定冰淇淋，有碧螺春和紅石榴口味。旅客還能拿到獨家設計紀念商品，包含「海風號」模型積木、萬年曆，以及與台虎精釀合推的「海風號」海鹽檸檬艾爾酒款，為旅程增添美好回憶。

▲以在地茶葉為基底製作「花香茶韻可麗」如精品般展示。（圖／記者彭懷玉攝）

夏季走太平洋海景路線，旅客能沿途探索海線特色地方車站，如頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟十三行街屋，並到開漳媽祖廟慶元宮參拜；大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊，迎著海風欣賞太平洋美景；猴硐車站由在地專業導覽帶領探索台灣礦業歷史，並一覽完整保存的礦產文物。

夏季航線從4月12日起開航，4至10月每周五、六、日往返南港-宜蘭，即日起開賣，套票單程3,600元，行程約3小時，含餐食、紀念證書、禮品和保險。

▲▼沿途海景風光；大里車站是離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊。（圖／記者彭懷玉攝）



若想住一晚，雄獅與多家五星飯店推出獨家專案禮遇，含搭乘海風號，入住台北漢來大飯店，翌日品嚐最難預訂的「島語」自助餐，每人8,499元起；搭配凱渡廣場酒店的升等海景房及自助晚餐，並獨家享江振誠主廚餐廳archi藝廚特製紅心芭樂冰淇淋，每人9,500元起。

▲海風號蜿蜒於猴硐山間。（圖／雄獅旅遊提供）



或安排國際五星礁溪寒沐酒店，享海風號專屬迎賓特調，4月限量團型每人9,900元起；福隆福容大飯店海景房品飲粉紅氣泡酒、瓏山林飯店升等雙湯房型；晶泉丰旅享袖珍紅龜粿在地小點等不同團體行程專案，二日遊每人8,499元起。針對鐵道迷，雄獅推出環島五日遊，規劃搭乘海風號、山嵐號、藍皮解憂號三大觀光列車，每人29,900元起。

▲▼「海風號」車票；車上有免費明信片，可蓋上特色郵戳帶回家做紀念。（圖／記者彭懷玉攝）



「海風號」以四季變化與大自然為靈感，車體外觀採用療癒的湛藍翠綠色，象徵台灣近海的清澈海水，列車共有四節車廂、60個席次，包含四人沙發、面海雙人座，全部為面海座位。空間部分，搭配柔和漸層燈光、輕快的海洋音樂與約翰森林 JOHNRAY 蔚藍海岸系列清新香氛，展現唯美氛圍。此外，列車配有無障礙座位與廁所，以及免治馬桶設備。

▲▼台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，並從1/18起正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，台鐵觀光列車「環島之星」換上三麗鷗新裝，取名為「環島之星萌旅號」，1月18日起營運載客，車內共有美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、人魚漢頓、蛋黃哥六大角色，易遊網分別推出親民實惠列車套票組、一日遊、自由行選項及豪奢全包行程等四種類型，其中，「買車票送住宿」最吸引人，四人同行入住台南台糖長榮酒店，1人2,760元起；也有玩花東3天行程3,999元。