和牛涮、聚新推柚子風味鍋　姓名有「一ㄡˋ」可免費升級

▲姓名中有「一ㄡˋ」，到「聚」單點套餐以上，免費升級「柚見海老鍋」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

隨著春天的到來，正是品嚐清爽風味的季節，王品旗下日式鍋物「和牛涮」、「聚」，即日起各推出一款全新日本柚子風味湯底，同時也祭出多種優惠，其中姓名有「一ㄡˋ」，到「聚」單點套餐以上，免費升級「柚見海老鍋」。

和牛涮即日上市的全新「酒香柚子胡椒鍋」，以日本進口柚子酒入湯，搭配日本四國愛媛縣進口黃金柚皮絲，隨鍋附上特調「和風柚子胡椒醬」，無論是搭配肉品、蔬菜或拌麵都非常適合。如果消費頂級和牛套餐，還能品嚐到全新「柚香炙燒和牛壽司」，以柚子胡椒取代芥末的辛辣，並灑上柚子粉提香。

▲和牛涮新推「酒香柚子胡椒鍋」。（圖／記者黃士原攝）

聚火鍋推出的「柚見海老鍋」，採用日本四國愛媛縣進口柚子湯汁為基底，搭配以鮮蝦烹煮的濃厚海老醬汁，再點綴新鮮葡萄柚片，隨鍋附贈5隻飽滿鮮蝦，可依個人喜好入鍋熬煮，放入蔬菜肉品等食材涮煮，更能帶出自然鮮甜風味，自助吧還有柚香冰沙無限量暢飲。

▲柚香炙燒和牛壽司。

和牛涮與聚的「柚子慶典」活動即日開跑，同時推出多重優惠。首先，即日起至4月30日，到和牛涮、聚各消費1次且升級柚子系列新品，即可獲得雙品牌贈菜券，分別是升級柚子湯送日本A5和牛、消費單人套餐免費升級柚見海老鍋，兌換期限至5月31日。

3月31日前於瘋美食/LINE好友領取優惠券，至和牛涮消費768元以上套餐，並升級柚子新湯，送日本A5和牛1份；5月31日前每周三消費768元以上套餐，並升級柚子新湯，送日本A5和牛1份。

此外，即日起至4月30日，只要名字中有「一ㄡˋ」，到聚消費就免費升級柚見海老鍋（須點單人套餐以上），在品牌LINE官方帳號參加互動抽獎，有機會免費吃柚見海老鍋和指定菜色兌換券。

▲3月壽星消費滿額，海底撈送生日禮包。（圖／海底撈提供）

另外，今年3月海底撈迎來31周年，為感謝廣大顧客的支持與喜愛，台灣海底撈也策畫一系列生日月專屬活動，除了在3月20日晚上8點於全台門市同步舉辦生日派對外，即日起至3月31日期間，凡3月壽星至海底撈門市內用，單桌消費滿1500元，並出示生日證件，即可領取限量生日禮包（每日限量），內容包含小撈撈生日胸針、生日款與城市款明信片、生日刮刮卡及海底撈品牌零食。

▲3月壽星消費滿額，海底撈送生日禮包。（圖／海底撈提供）

為讓更多顧客共享生日喜悅，3月底前海底撈在官方FB粉絲專頁線上發送肉品或鍋底「買一送一」限時優惠，領券即享肉品買一送一或鍋底買一送一（使用期限到4月30日），周一至周五17:00前、22:00後適用。