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消費滿額送Q版吊飾　壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動3月12日登場。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

日本超人氣動漫《我推的孩子》與台灣壽司郎聯名活動3月12日至4月13日登場，除了有聯名甜點與主題店外，還有加價購與滿額贈商品波段推出。

壽司郎與《我推的孩子》的聯名活動3月12日登場，首先是推出B小町聯名甜點，分別為「最閃亮的白桃偶像聖代」、「給你推的孩子煉乳牛奶布丁 90元」及「Hi MEM！鳳梨椰子冰淇淋蛋糕 80元」，只要點購「最閃亮的白桃偶像聖代」就送B小町造型插卡，數量有限。

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲Q版壓克力立牌。（圖／壽司郎提供）

同時在全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿700元即可以120元加購「盲袋Q版壓克力立牌」1個、滿1400元可以240元加購2個，依此類推。款式共9款，全台限量2萬7000個。隨機出貨恕不挑款，數量有限，售完為止。

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲Q版貼紙。（圖／壽司郎提供）

首波滿額贈則從3月19日開始，於全台壽司郎門市內用單筆發票滿400元，即可獲得「盲袋Q版貼紙」1張、滿800元可獲得2張，共14款，全台限量14萬張；第二波則從3月26日開始，於全台壽司郎門市內用單筆發票滿600元，即可獲得「盲袋Q版吊飾」1個、滿1200元可獲得2個，共9款，全台限量4萬5000個。

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲▼壽司郎×《我推的孩子》主題門市全台合計有6間。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

本次聯名活動更特別加碼推出6間壽司郎×《我推的孩子》主題門市，包含台北中華路店、桃園國際路店、台中黎明市政南店、彰化金馬店、台南安平店、高雄中正店，從入口至桌面，隨處可見露比、佳奈及MEM CYO的身影。

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲我推的孩子聯名透明小包包。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎x《我推的孩子》聯名活動內容，點圖可放大。（圖／壽司郎提供）

此外，活動期間只要按讚台灣壽司郎Facebook 粉絲專頁及追蹤台灣壽司郎Instagram並留言，即可參加抽獎，幸運兒將有機會獲得「我推的孩子聯名透明小包包」，共4款，隨機出貨不挑款，FB及Instagram各限量20名。

▲蒜香松露奶香燒鮭。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮繼2024年與麻辣味名家「老四川巴蜀麻辣燙」聯手推出香辣壽司後，今年攜手7度蟬聯米其林必比登推介的「雙月食品社」，將其特調的秘製醬料「松露奶油白醬」與「椒心胡椒沙拉醬」放進壽司裡，推出10款限定聯名商品，只賣到5月4日。

▲松露乳酪和牛。（圖／記者黃士原攝）

除了聯名商品，爭鮮還推出App會員優惠，3月31日前，來店消費單筆發票金額滿500元送「雙月新品滿額兌換券」1張（不累贈）；爭鮮APP還有集點換券功能，若用會員點數兌換限定雙月聯名商品券，加碼抽「爭鮮2000元餐券」。5月4日前單筆消費發票金額滿600元（不累計），就有機會抽中市值3萬3110元的「日月潭涵碧樓湖景套房（4人房）」。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 我推的孩子 迴轉壽司

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