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五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

▲▼「五桐號X雅詩蘭黛」推期間限定聯名飲品「柚香荔枝凍飲QQ」。（圖／五桐號提供）

▲「五桐號X雅詩蘭黛」首度跨界聯名。（圖／五桐號提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「五桐號」首度跨界合作美妝保養品牌「雅詩蘭黛」，限時3周推出聯名飲品「柚香荔枝凍飲QQ」，是果香青茶搭配滑嫩綠茶凍的組合，3月10日起正式上市，買還送保養品體驗組及優惠券。

▲▼「五桐號X雅詩蘭黛」推期間限定聯名飲品「柚香荔枝凍飲QQ」。（圖／五桐號提供）

▲「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周。

「五桐號X雅詩蘭黛」以「膠原QQ美肌派對」作為本次聯名主題，首推期間限定「柚香荔枝凍飲QQ」，以青茶做為基底，嚴選韓國蜂蜜柚子醬搭配清雅荔枝，口感甜中帶有微酸，再加入Q彈回甘的綠茶凍，茶香、果香一次滿足，每杯售價65元，3月10日起至3月30日限時開賣。

為歡慶此次聯名更特意設計限定杯身，期間只要於門市購買任一飲品，即可透過杯身上的QR code至全台雅詩蘭黛專櫃免費領取價值超過300元的保養體驗組1份及限量200元優惠券；此外，至雅詩蘭黛專櫃消費指定組合也可獲得五桐號飲品兌換券1張，限量1000份。

▲▼先喝道「糯烏龍系列」 。（圖／先喝道提供）

▲先喝道推出全新「糯烏龍系列」 。（圖／先喝道提供）

另，先喝道近日也推出全新「糯烏龍系列」，嚴選烏龍茶菁搭配輕焙糯米香，透過傳統工法以3分火烘焙而成，茶湯香氣十足，尾韻帶有淡淡糯米香及清新烏龍茶韻，有「糯烏龍（售價35元）」、結合奶香的「糯烏龍拿鐵（售價60元）」，以及加入台灣百年老廠熬製的秘製冬瓜露的「冬瓜糯烏龍（售價39元）」、「冬瓜糯烏龍拿鐵（售價65元）」。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 五桐號 雅詩蘭黛 先喝道

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