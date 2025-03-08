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行天宮排隊甜點「食芋堂」插旗大稻埕！超夯焦糖芋泥泡芙限時回歸

▲▼食芋堂插旗大稻埕。（圖／食芋堂提供）

▲行天宮超人氣芋頭專賣店「食芋堂」插旗大稻埕。（圖／食芋堂提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行天宮超人氣排隊芋頭專賣店「食芋堂」仁愛創始店因租約到期歇業，同時宣布於台北大稻埕開新店，即日起正式開幕，並祭出門市限定「焦糖脆皮芋泥泡芙」，販售至3月31日，每日數量有限、售完為止。

▲▼食芋堂插旗大稻埕。（圖／食芋堂提供）

▲「焦糖脆皮芋泥泡芙」於大稻埕門市限時回歸。

食芋堂於大稻埕展新店，位置就在霞海城隍廟旁的巷弄內，除了吃得到經典芋頭品項、草莓季限定芋品外，為歡慶開幕，超人氣「焦糖脆皮芋泥泡芙」更是強勢回歸，焦香糖衣裡包裹著香濃芋泥及卡士達，每一口都能吃到濃郁芋頭及奶香，即日起至3月31日於大稻埕門市限定開賣，每日售完為止。

歷經45個年頭的食芋堂以「芋頭分切分用」的美味秘訣累積高人氣，最受歡迎的爆漿「芋頭泡芙」，是在千層酥皮中塞滿濃郁綿密芋頭內餡，每60秒就能賣1顆，而熱銷排行冠軍「手工芋泥球」則吃得到純粹芋頭滋味，深受芋頭控喜愛。

▲▼食芋堂插旗大稻埕。（圖／食芋堂提供）

▲門市還吃得到限定草莓季芋品。

●食芋堂大稻埕門市
地點：台北市大同區南京西路233巷7號（近捷運北門站3號出口）
營業時間：平日12:00-18:00；國假日12:00-17:00

▲▼好丘「On The Road在路上」快閃誠品生活松菸B1。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘「On The Road在路上」快閃誠品生活松菸B1。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

另外，被網友譽為「台北最美玻璃屋」的「好丘On The Road 在路上」東門店因租約到期於2月28日正式熄燈，3月起則於誠品生活松菸B1開設「On The Road在路上」快閃店，每日提供14款以上人氣口味貝果，4月3日起將成為正式常駐櫃位。

▲▼好丘「On The Road在路上」快閃誠品生活松菸B1。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲每日提供超過14種貝果口味。

好丘選在誠品生活松菸B1開設「On The Road在路上」店型，即日起至3月31日以快閃店方式現身，每日將供應14款以上人氣口味貝果，包括年度銷售冠軍「草莓奶香貝果」、經典「原味小麥貝果」，以及人氣口味像是「起司三重奏貝果」、「桂花紫薯貝果」及「蔥蒜香腸乳酪貝果」等，更開賣「山茶花可頌」，以法式千層可頌工法製作打造外層酥脆、內裡柔軟的可頌口感。

業者也透露On The Road在路上誠品生活松菸店將自4月3日後以全新正式櫃位常駐於誠品生活松菸。

●好丘On The Road在路上誠品生活松菸店
地點：台北市信義區菸廠路88號B1
營業時間：周一至周日11:00-22:00
設櫃期間：快閃櫃至3月31日；正式櫃4月3日起

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