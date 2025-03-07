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3月壽星滿額送生日禮包　海底撈31周年慶再送「買一送一券」

▲撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈31周年慶，線上送「買一送一券」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年3月海底撈迎來31周年，為感謝廣大顧客的支持與喜愛，台灣海底撈也策畫一系列生日月專屬活動，凡3月壽星單桌消費滿1500元，並出示證件即可領取限量生日禮包，3月底前官方FB粉絲專頁還發送肉品或鍋底「買一送一」限時優惠券。

1994年，海底撈誕生於中國四川省簡陽市的一家僅有4張餐桌的小火鍋店，逐步發展成為國際知名的餐飲企業，經過31個年頭，海底撈在4大洲17個國家和地區開設超過1500家門市，其中台灣已有16家分店。

▲3月壽星消費滿額，海底撈送生日禮包。（圖／海底撈提供）

▲3月壽星消費滿額，海底撈送生日禮包。（圖／海底撈提供）

慶祝31周年，海底撈除了在3月20日晚上8點於全台門市同步舉辦生日派對外，還推出一系列生日月專屬活動，首先是即日起至3月31日期間，凡3月壽星至海底撈門市內用，單桌消費滿1500元，並出示生日證件，即可領取限量生日禮包（每日限量），內容包含小撈撈生日胸針、生日款與城市款明信片、生日刮刮卡及海底撈品牌零食。

為讓更多顧客共享生日喜悅，3月底前海底撈在官方FB粉絲專頁線上發送肉品或鍋底「買一送一」限時優惠，領券即享肉品買一送一或鍋底買一送一（使用時間到4月30日），周一至周五17:00前、22:00後適用。

▲穿網襪吃燒肉1折！王品集團3品牌首度舉辦肉慾節。（圖／王品提供）

另外，王品集團3大燒肉品牌首度舉辦肉慾節，即日起至4月30日平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物（例：黑色網狀收納籃／提袋／網球拍等），2人穿著指定裝束到原燒可用190元大啖原價1898元的「肋眼牛雙人套餐」。

金咕則能以140元吃到原價1398元的「金咕棒牛豬雙人套餐」，肉次方同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」。以上肉慾節優惠，肉次方與金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位。

關鍵字： 美食雲 海底撈 生日優惠 美食優惠

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