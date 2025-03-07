瑞里紫藤花季來了！必去景觀咖啡4選　賞花+瀑布美景一次滿足

▲瑞里是知名的紫藤花山城。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義除了阿里山櫻花季外，紫藤花季也將於3月中旬登場，梅山、瑞里地區都是最推薦賞花地。除了前往山城賞花，嘉義縣文化觀光局也推薦特色賞花咖啡廳與順遊景點，不僅能欣賞壯觀紫藤花廊，更可品嚐阿里山咖啡、飽覽壯觀瀑布景觀。

▲到「阿喜紫藤」想賞花、用下午茶都必須事先預約，每天限量。

想要一邊啜飲阿里山咖啡邊欣賞紫藤花，首先不能錯過「阿喜紫藤」。「阿喜紫藤」號稱是瑞里最美紫藤花民宿，庭院裡種滿紫藤花海，連部分建築牆面都是淡紫色，為了控管人潮，無論是想前往賞花喝下午茶或是住宿都必須預約，每天僅開放60位旅客享用下午茶，不分年齡每人350元，詳細賞花與預約規範可看業者臉書專頁。

▲瑞里小公主咖啡近年陸續增加許多紫藤花裝置藝術。

▲瑞里印象咖啡莊園賞花之餘也喝得到精品咖啡。

「瑞里小公主咖啡」也是人氣景觀咖啡廳，建築外擁有整面紫藤花牆，賞花之餘又能拍美照，花季期間想用餐建議事先預約座位。「瑞里印象咖啡莊園」不僅能喝得到精品手沖咖啡，同時設有紫藤花園，同樣是在地人氣景點。

▲嘉義雲潭瀑布。（圖／翻攝自阿里山國家風景區官網）

▲鄰近雲潭瀑布的「有人伴伴」景觀咖啡。

賞花之餘，瑞里周邊也有幾處景點值得一遊。若沿著166縣道上山，串遊觀音瀑布、圓潭生態園區、雲潭瀑布及綠色隧道，在雲潭瀑布旁的「有人伴伴」咖啡廳提供來自在地瑞里咖啡莊園種植及烘焙，也有自種高山茶葉特調飲品，是當地人氣景觀咖啡廳，可在此欣賞群山風光邊品啜咖啡。