從牛肉麵、拉麵吃到義大利麵　「呷麵奇市」3／15登場

▲台北市人氣店「塩琉」將帶來代表作「龍蝦清湯拉麵」。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡麵食的民眾注意了！第2屆「有趣市集｜呷麵奇市」將於3月15日登場，以「多元麵食文化」為核心，聚集了牛肉麵、日式拉麵、義大利麵人氣店家，同時還有各式創意小點及眷村美食。

3月15日、16日於圓山花博登場的呷麵奇市，聚集了多家牛肉麵、日式拉麵、義大利麵的人氣店家，來自桃園的排隊名店「牛山．牛肉麵．燒肉飯」，帶來招牌清燉牛肉麵，以及結合藤椒風味的牛雜拌麵與濃郁口感的牧場生乳霜淇淋；「旨燕」與其子弟品牌「炙燃麵所」攜手推出「27號·水鴨醬油拉麵」，為市集限定的醬油鴨清湯拉麵。

▲「牛山．牛肉麵．燒肉飯」將帶來招牌清燉牛肉麵。（圖／有趣市集）

台北市人氣店「塩琉」將帶來代表作「龍蝦清湯拉麵」，以龍蝦為基底，加入清酒與多種海鮮食材，熬煮出一款湯色金黃、味道鮮美的湯頭。更特別的是，這碗拉麵將搭配自製的全粒粉細麵，更能襯托海鮮的甘美。「Somm’e Ramen」招牌是「松露奶油雞湯拉麵」，以澄清雞湯為基底，搭配松露奶油的獨特香氣，帶來溫和卻層次豐富的湯頭。

▲樂蝦拉麵「酸菜雞白湯麵」。（圖／有趣市集提供）

首次參加市集的樂蝦拉麵是來自新加坡的知名品牌，其經典的「蝦皇湯」由新鮮老虎蝦與雞腳、八角、肉桂等香料熬製而成，湯頭鮮美且濃郁，「酸菜雞白湯麵」則融合客家酸菜的風味，口感層次豐富。

▲pastaio noodle café「重慶小義麵」。（圖／有趣市集提供）

當代義式料理餐廳PASTAIO今年初新推出的副品牌pastaio noodle café也來參加呷麵奇市，讓大家可以品嚐融合亞洲風味的自製生義大利麵，分別是「重慶小義麵」、「麻婆豆腐千層麵」。而「常嶼」推出市集限定的「蒜香橄欖油義大利麵」，以橄欖油為基底，搭配大量新鮮蒜碎與發酵辣椒，並融合雞湯、白酒、Padano起司等多層次口感。

▲「有趣市集｜呷麵奇市」攤位圖，點圖可放大。（圖／取自有趣市集粉專）

除了牛肉麵、日式拉麵、義大利麵，以及各式創意小點及眷村美食外，這次呷麵奇市還有「海豚文創」帶來的「眷村趣味劇場」，讓民眾在享受美食的同時，也能沉浸於一場幽默的戲劇演出，劇情圍繞著「海豚學笑」學校的代課老師東區德與夏大寶，他們受校長宋校長的委託，與4位小海豚學生展開一段充滿誤會、笑點和歡樂的故事。

▲「2025新北春紛節」將在大都會公園開展。（資料照／新北市高灘處提供）

另外，「2025新北春紛節」3月22日、23日在三重大都會公園登場，規劃4個主題、多達150店家進駐，集結北、中、南各地的人氣排隊美食與創意產品。此外還有「老饕計畫」餐酒美食，食物套組有新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味和龍門胡椒餅，以及在地業者啤酒頭釀造合作特仕款精釀啤酒，並附上2025新北春紛節周邊限量商品。