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國人瘋出國「觀光逆差900萬人次」　業者揭3原因：美日旅客減少

▲▼2024桃園機場論壇聚焦未來新機場服務、永續航空產業發展2大主軸。（圖／桃機公司提供）

▲國人普遍偏愛出國旅遊。（圖／桃機公司提供）

記者彭懷玉／台北報導

國旅住宿貴、景點重複性高，被網友批評為「有錢人才選國旅」。針對國人持續瘋出國的原因，旅行業者認為，疫後報復性旅遊、匯率優勢、國內旅遊成本上升均有影響；另有業者則說，航點增加讓旅遊目的地增多，且國外玩法也包裝出更多樣貌，讓喜愛嚐鮮的旅人不停往國外跑。

2024年外國客來台人次，比台人出國還少899.2萬人次，觀光逆差引發熱議。對此，專門接待國際觀光客的飛亞旅行社MyTaiwanTour創辦人吳懷紳認為，台灣人出國旅遊增加，主要受疫情後報復性旅遊、匯率優勢、國內旅遊成本上升及國際市場競爭影響，但長期觀光逆差會導致國內旅遊市場萎縮，飯店、景點與相關產業營收下降，內需消費減弱。

為應對此趨勢，台灣旅遊業需提升創新旅遊體驗、吸引國際旅客，並透過政策支持強化本地旅遊競爭力，以減少經濟衝擊。

▲金瓜石、水湳洞即日起至10月5日展出「黃金盛典藝術祭-夢十夜」,九份夜景,「金水361. META Space」,金瓜石黃金博物館。（圖／記者彭懷玉攝）

▲九份夜景。（圖／記者彭懷玉攝）

至於出入境逆差的原因，吳懷紳認為，影響國際旅客來台意願有多重因素，除了日幣走弱，讓以往熱衷來台的日本旅客數量大幅減少，美國也有類似情況，川普重回白宮，延續貿易保護主義政策，導致美國通膨上升，削弱美國民眾的消費能力，勢必大幅降低國際旅遊意願。再加上去年花蓮地震，需要提升國際旅客對於花東的安全感、信任度與形象，才能治本。

▲陽明山北投區泉源里「十八份水圳步道」,櫻花,三色櫻,文化大學。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山櫻花。（圖／記者彭懷玉攝）

吳懷紳建議，可嘗試透過社群媒體與網紅行銷，突顯台灣在亞洲鄰國中獨一無二的特點，例如安排爬陽明山後轉往北海岸賞美景，讓旅客在一天內完成登山與海邊體驗，以及糅合多種族、多文化、多國家的佳餚。針對國際市場，台灣需要深化品牌定位、規劃特殊有趣的行程，放大這些天然與文化的亮點，以說服更多旅客選擇來台。

▲北歐極光爆發。（圖／雄獅旅遊提供）

▲北歐極光爆發，讓旅客勇於追求「人生夢想旅遊清單」。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，旅界龍頭雄獅旅遊深感民眾熱衷出國的威力，2024年出境1684.9萬人次，恢復至2019年疫情前98.5%，也因機票、住宿等各元件成本增加，導致平均團費比2019年更貴，縱使團費一直漲，歐洲、美國訂單仍滿到暑假，整體來講已達到2位數成長，雄獅透露，2024年以北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快。

▲鳴日號「鳴日廚房」試營運，3/30正式上路。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼觀光列車「鳴日廚房」；「海風號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

至於國內旅遊方面，雄獅旅遊總經理單葑認為，要強化主題性、差異化，才具備競爭力，就以雄獅來說，從疫後開始，便和台鐵陸續包下八輛觀光列車進行改裝，每輛主題列車有不同屬性，比如走網美風的山嵐號、海風號以港澳旅客居多，這兩輛就要以亞洲區年輕族群著眼規劃。

而鳴日廚房則邀請米其林主廚客座，透過高單價、差異化強調特色，經過三年深耕國內鐵道旅遊，2024旅遊營業額已達4億元。此外，雄獅也持續和在地業者合作，像是花蓮地震滿周年，希望能藉由鐵道帶動花蓮一帶的觀光。

關鍵字： 國旅 旅行社 國旅低迷 出國 觀光逆差

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