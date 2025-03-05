ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈　創辦人預告會有新計畫

▲迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈。（圖／取自孵咖啡 - 孵珈琲洋行臉書）

▲迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈。（圖／取自孵咖啡 - 孵珈琲洋行臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北市大稻埕迪化街上的孵珈琲洋行，以復古風格吸引眾多顧客，是當地小有名氣的咖啡館，但業者3月3日公告「即日下台一鞠躬」，而提供日式喫茶的孵珈琲洋館則是繼續營業，同時也預告未來會有新計畫。

孵珈琲洋行位於台北市大稻埕的迪化街，這間小巧的咖啡店以復古風格吸引眾多顧客，店內雖然座位不多，但外帶一杯咖啡在大稻埕街道漫步，別有一番浪漫情調。不過，創辦人3月3日卻在臉書粉專公告「即日下台一鞠躬」。

▲孵珈琲洋館。（圖／取自孵咖啡-孵珈琲洋館臉書）

▲孵珈琲洋館繼續營業。（圖／取自孵咖啡-孵珈琲洋館臉書）

創辦人在文章裡提到，8年前因熱愛咖啡而創立了孵珈琲洋行，但近年來開始對一些客人產生先入為主的偏見，讓他們開始討厭這樣的自己，於是決定換個舞台，把自己當初的熱情再找回來，不想把自己熱愛並全力投入的咖啡，變成只是換取生活費、並把自己處於身心高度失衡的工作。

雖然孵珈琲洋行歇業，但提供日式喫茶的孵珈琲洋館則是繼續營業，同時店家也透露，接下來會有新計畫，但讓他們賣個關子，並且說「期待我們用新的面貌再次出現在你們的眼中」。

▲天母名店「溫德德式烘焙餐館」宣布歇業。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

另外，溫德德式烘焙餐館昨日公告，隨著租約到期與房東的都更決定，正式從天母與大安現址畢業了。

1999年創立的溫德德式烘焙餐館，主要提供正統德式糕點、麵包，以及道地的德式料理，2004年從台北中山北路六段搬到天母店現址，2010年進軍台北東區開出大安店，提供德國現代最流行的輕食餐飲與每日現烤出爐德式麵包與糕點。

關鍵字： 迪化街 孵珈琲洋行 歇業 熄燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

蔡其昌坦承WBCQ後勤疏失　「接受處分、檢討並改進」

推薦閱讀

日本環球影城門票5月再漲價

日本環球影城門票5月再漲價

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

2025米其林首爾與釜山名單公布

2025米其林首爾與釜山名單公布

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

高雄第2家！王品牛排規劃進駐初瓦裕誠店舊址

高雄第2家！王品牛排規劃進駐初瓦裕誠店舊址

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市東區8年「泡泡飯店」結束營業！員工證實

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

2大手搖飲買1送1限時好康快收

名字對中3字免費住花蓮飯店

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

4家手搖飲春季限定新品盤點！

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

熱門行程

最新新聞更多

日本環球影城門票5月再漲價

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

2025米其林首爾與釜山名單公布

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366