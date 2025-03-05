迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈　創辦人預告會有新計畫

▲迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈。（圖／取自孵咖啡 - 孵珈琲洋行臉書）

記者黃士原／台北報導

位於台北市大稻埕迪化街上的孵珈琲洋行，以復古風格吸引眾多顧客，是當地小有名氣的咖啡館，但業者3月3日公告「即日下台一鞠躬」，而提供日式喫茶的孵珈琲洋館則是繼續營業，同時也預告未來會有新計畫。

孵珈琲洋行位於台北市大稻埕的迪化街，這間小巧的咖啡店以復古風格吸引眾多顧客，店內雖然座位不多，但外帶一杯咖啡在大稻埕街道漫步，別有一番浪漫情調。不過，創辦人3月3日卻在臉書粉專公告「即日下台一鞠躬」。

▲孵珈琲洋館繼續營業。（圖／取自孵咖啡-孵珈琲洋館臉書）

創辦人在文章裡提到，8年前因熱愛咖啡而創立了孵珈琲洋行，但近年來開始對一些客人產生先入為主的偏見，讓他們開始討厭這樣的自己，於是決定換個舞台，把自己當初的熱情再找回來，不想把自己熱愛並全力投入的咖啡，變成只是換取生活費、並把自己處於身心高度失衡的工作。

雖然孵珈琲洋行歇業，但提供日式喫茶的孵珈琲洋館則是繼續營業，同時店家也透露，接下來會有新計畫，但讓他們賣個關子，並且說「期待我們用新的面貌再次出現在你們的眼中」。

▲天母名店「溫德德式烘焙餐館」宣布歇業。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

另外，溫德德式烘焙餐館昨日公告，隨著租約到期與房東的都更決定，正式從天母與大安現址畢業了。

1999年創立的溫德德式烘焙餐館，主要提供正統德式糕點、麵包，以及道地的德式料理，2004年從台北中山北路六段搬到天母店現址，2010年進軍台北東區開出大安店，提供德國現代最流行的輕食餐飲與每日現烤出爐德式麵包與糕點。