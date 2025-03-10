愛丁堡軍樂節75周年慶　蘇格蘭、愛爾蘭、英格蘭一次玩

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲愛丁堡古堡化身軍樂節舞台，風笛演奏出動人樂章。（圖／鳳凰旅遊）

今年8月，當風笛悠揚響徹夜空，愛丁堡古堡將化為舞台，迎來全球矚目的愛丁堡軍樂節75周年慶典。軍樂節每年吸引超過20萬、來自世界各國的觀眾，年年都一票難求，若想親身感受這場氣勢磅礡、撼動人心的年度盛事，現在正是規劃旅程、提前卡位的好時機！

▲在愛丁堡藝術節中，以軍樂節最知名，被譽為全球最震撼表演之一。（圖／鳳凰旅遊）

愛丁堡軍樂節（Royal Edinburgh Military Tattoo）名稱中的「Tattoo」可不是指刺青哦，而是軍操的意思，起源於17世紀英軍占領的低地國，每晚在兵營中的鼓手齊振敲鼓，提醒所有在城鎮酒吧中的士兵歸營，之後發展為愛丁堡國際藝術季期間最大型表演；除了蘇格蘭傳統軍舞和風笛表演之外，也會邀請世界壯觀的分列式軍樂隊，還有來自全球五大洲各國特色舞者一起共襄盛舉，自首播以來已有超過1,400萬人觀看過。

▲愛丁堡古堡是蘇格蘭的精神象徵，斑駁牆面訴說著歷代國王的坎坷命運。（圖／鳳凰旅遊）

愛丁堡是蘇格蘭的首府，有「斜坡上的城寨」之稱，以悠久的歷史文化深受喜愛，不少電影與MV曾到愛丁堡取景，風靡全球的《哈利波特》也在此誕生。愛丁堡以北的蘇格蘭高地，更被推薦為全球最佳旅遊目的地之一，鬼斧神工的景觀，彷彿真的藏匿著麻瓜不宜的魔法地點，沿著鐵道隨火車穿越高地，行經冰河削蝕而成的獨特地貌，並在車上品味英式下午茶，窗外風光如電影場景般流轉，讓味蕾與視覺一同沉浸於如詩似畫的美景中。

▲在高地火車上享用英式午茶，沿途欣賞冰蝕地貌奇景，是獨特的旅行體驗。（圖／鳳凰旅遊）

與蘇格蘭一水之隔的愛爾蘭，又是另一番風情！在都柏林，走進三一學院圖書館，感受古書籍的墨香。站上歐洲最高的莫赫懸崖，腳下是波瀾壯闊的大西洋，彷彿置身世界盡頭。來到北愛爾蘭的巨人堤道，玄武岩柱與波濤共譜壯麗詩篇，令人驚嘆大自然的鬼斧神工。此外，也不能錯過傳統踢踏舞表演，感受愛爾蘭奔放不羈的熱情。

▲走訪世界遺產－巨人堤道，聆聽愛爾蘭巨人神話。（圖／鳳凰旅遊）

轉往英格蘭，展開英倫經典文化巡禮。從莎士比亞的故鄉史特拉福，劍橋撐篙船悠遊康河，踏上牛津學院的古老石階，到漫遊邱吉爾家族的布倫亨宮，仿佛穿越時空，與歷史名人對話。還將登上西歐最高的夏德塔（碎片塔），俯瞰倫敦知名的塔橋及泰晤士河風光；漫步於CNN評選的世界十大必逛市集--波羅市集，品嘗多種異國料理。

▲布倫亨宮媲美法國凡爾賽宮，是「邱吉爾家族豪宅」。（圖／鳳凰旅遊）

提到吃，或許有人浮現「英國食物無趣」的迷思，事實上，若用心安排、選對餐廳，在英國也能吃得美味又享受。倫敦是多元族群文化聚集地，有各種異國料理；必吃的國民美食炸魚薯條，酥脆麵衣包裹整片無刺白肉魚排，再加上一大把的厚切馬鈴薯條是最道地吃法；經典的約克夏布丁烤肉排，布丁呈咖啡杯狀，中間凹陷綿軟，外圍香脆、易吸收肉汁，與烤肉排搭配食用，滋味鹹香很對味。若想吃得更講究，米其林推薦等級的倫敦火焰烤龍蝦與正宗蘇格蘭風味料理，還有蘇格蘭威士忌品酒，都能提升旅人的期待，滿足味蕾享受。

▲聽說英國食物不優？其實只要選對餐廳，就能享有美味。（圖／鳳凰旅遊）

★推薦行程：

●金鳳凰英國愛爾蘭全覽【愛丁堡軍樂節】北高地.蘇格蘭威士忌.尼斯湖遊船.米其林16天（雙渡輪+中段飛機）

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．本行程榮獲2024金旅奬．限時優惠前十名第二人省６千

．限定三團7/29、8/5、8/12出發

．華航早去晚回直飛倫敦 ．愛丁堡－倫敦安排國內班機

．親訪愛丁堡軍樂節年度盛會

．世界自然遺產—（北愛爾蘭）巨人堤道

．世界地質公園—（愛爾蘭）莫赫懸崖

．領先市場—高地火車英式午茶

．英國歷史重要城堡—愛丁古堡（入內參觀）

．西歐最高摩天大樓—夏德塔（登頂）

．雙秀雙享受—風笛演奏「蘇格蘭之夜」＋踢踏舞表演＆風味料理

．全程無自理餐食，安排二次米其林＋蘇格蘭威士忌品酒、倫敦火焰烤龍蝦

．利物浦設定住宿披頭四飯店

●英國深度【愛丁堡軍樂節】北高地鐵道.蘇格蘭酒莊.三遊船12日

．安排英式下午茶 ．限時優惠前十名第二人省6千

． 限定三團7/30、8/6、8/13出發

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