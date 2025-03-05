5大必搭日本主題列車！頂級奢華寢台享私人管家　坐移動豪宅看海

▲頂級奢華寢台列車「曙光瑞風號」。（圖／曙光瑞風號提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本觀光列車主題多元，已成為台灣旅客赴日旅遊必排行程，本篇就整理出5列必搭主題列車，不但可以入住頂級奢華套房、享專屬管家，或坐在最美移動餐廳，邊用餐邊欣賞蔚藍海景。

根據可樂旅遊觀察，台灣人玩日本越來越偏好主題式玩法，其中鐵道旅遊就排前三名。隨著旅客對於鐵道觀光需求日趨旺盛，現在也推出主題遊程，預期今年日本鐵道旅遊整體將成長5成以上。

▲▼曙光瑞風號的景觀車廂與客房示意圖。（圖／曙光瑞風號提供）

1.頂級奢華寢台列車「TWILIGHT EXPRESS曙光瑞風號」

由JR西日本打造的豪華觀光寢台列車「曙光瑞風號」，素有「移動式星級酒店」之稱，列車共有10節車廂，包含2節全景展望車廂、15間單／雙人套房以及1間頂級客房，其中要價58萬8888元起的「世界稀有鐵道美宅」頂級客房，往年開賣不到10分鐘即售罄。

搭乘時，每房皆配有自己的「專屬管家」，隨時隨地提供最貼心的服務；旅客於第六節「餐廳車廂」可以享受來自世界百大名廚米田肇監製的「HAJIME」西式料理，以及以獨特京料理為烹飪方式的頂級和食「菊乃井」，運用在地新鮮食材打造奢華的舌尖饗宴。

可樂旅遊獨家包下今年11月24日出發列車，精心規劃限量「曙光瑞風號專列6日頂級之旅」，提供機場至住家來回專車接送，全程搭乘豪華商務艙並提供雙領隊服務，引領旅客漫遊山陰山陽秘境，體驗日本傳統茶道及神樂文化，除下榻「移動式酒店」瑞風號之外，可樂旅遊特別安排入住京都五星飯店，即日起正式開賣，限量28席次。

▲▼最美移動餐廳「Emotion列車」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.日本最美移動餐廳：東北（TOHOKU）EMOTION列車

擁有「日本最美移動餐廳」美稱的「東北（TOHOKU）EMOTION列車」，行駛於青森縣八戶站至岩手縣久慈站，來回皆提供不同餐點服務。

去程特別與日式、西式名廚合作，依照不同季節更新主題菜單，嚴選東北在地食材，可以選擇搭配當地釀造的清酒或紅白酒。回程則有EMOTION列車原創下午茶甜點，喝上一口熱茶或青森蘋果汁，搭配窗外山海交織的絕美景色，堪稱是鐵道迷的夢幻極致饗宴。

▲伊予灘物語號-道後編。（圖／可樂旅遊提供，下同）

3.擁有夕陽、海景、日出的絕景列車：四國伊予灘物語號

四國地區最受歡迎的主題列車莫過於「伊予灘物語號」，路線來往於「松山站－八幡濱站」間，3個不同發車點可欣賞到截然不同的景致，分別為橘紅晚霞的「道後編」、日光撒下大海的「雙海編」及迎接伊予灘朝陽的「大洲編」，旅客能一邊品嘗優雅的餐點，伴隨著窗外不同的浪漫景致。

▲JR特級「A列車」。

4.搭上海景列車與移動豪宅：浪漫熊本A列車

以爵士樂曲命名的JR特級「A列車」，自熊本站駛至三角站，內部使用大量彩繪玻璃及木質調性為設計，其中1號車廂設有公共區域「A-TRAIN BAR」，旅客能在大片窗戶及沙發區，一邊享用飲品，一邊欣賞御輿來海岸的浪漫景色。可樂旅遊也規劃「九州鐵道旅行-特級A列車5日」，同時體驗A列車及萌熊電車KUMAMON。

▲雙星4047列車。

5.移動豪宅：豪華雙星4047列車

2022年上路的「雙星4047列車」，則可將西九州美景盡收眼底。車身以珍珠白作為底色搭配金色線條，既現代又經典的設計堪稱為「移動式豪宅」。

列車僅有3節車廂，座位數量相對稀少，可樂旅遊特別包裝「九州鐵道旅行-JR雙星豪華列車5日」，保證旅客搭乘，並在車上享用經典佐賀牛便當。

▲日本朝日町舟川春之四重奏。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則針對接下來的日韓賞櫻季，推出獨家企劃與行程。如獨家前往朝日町舟川櫻花樹下野餐時光，欣賞以朝日岳、百馬岳為背景，與櫻花林、鬱金香和油菜花的春日四重奏；日本東北地區「陸奧三大賞櫻名所」分別為岩手「北上展勝地」、青森「弘前公園」與秋田「角館」，其中弘前公園以擁有千株櫻花樹而聞名，能漫步於壯麗的岩木山相襯的櫻花大道下，還可一賞粉櫻飄落弘前城外形成的花筏景致等。

若想嘗試其他玩法，推薦一次遊覽日韓兩地的歌詩達莎倫娜號賞櫻郵輪，前往福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園賞櫻，指定趟次加碼第三人0元優惠，每人3萬1900元起。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）