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今年澎湖花火節必看「史努比無人機秀」　6處觀賞點先收藏

▲▼2024澎湖國際海上花火節 節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲澎湖國際海上花火節將於5月登場。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

2025澎湖國際海上花火節要來了！今年活動從5月5日至7月29日為止，並與《花生漫畫》聯名，打造超萌的「史努比無人機花火秀」，並在4月28日當天晚上規劃試放場次，想要欣賞離島最美煙火，趕快安排行程了。

今年澎湖國際海上花火節適逢史努比75周年，澎湖縣政府攜手花生漫畫將推出聯名設計，以300台無人機與花火共演，是今年最大亮點。

▲▼2025澎湖國際海上花火節。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

▲2025澎湖國際海上花火節場次表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

活動從5月5日至7月29日為止，5、6月為每周一、四，7月為每周二晚上9點在觀音亭施放煙火與無人機秀；離島場則分別為5月24日（七美場）、6月14日（吉貝場）、6月21日（望安場），離島場將結合地方特色主題，於晚上8點展演10分鐘煙火秀及300台無人機演出。

▲▼2024澎湖國際海上花火節，2024澎湖海上花火節，2024澎湖花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲除了觀音亭，澎湖還有多處最佳觀賞點。（圖／澎湖縣政府提供）

若不想到觀音亭人擠人，馬公也有6處推薦看煙火觀賞點，包括馬公第三漁港、西嶼鄉赤馬安檢站、馬公金龜頭礮臺文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港等，除了欣賞花火外，也能捕捉到花火點亮城市夜景的最美瞬間。

關鍵字： 澎湖旅遊 澎湖國際海上花火節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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