「新北春紛節」3／22開展！有老派露營、毛孩樂園　遊逛150攤市集

▲「2025新北春紛節」將在大都會公園開展。（資料照／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025新北春紛節」3月22日、23日在三重大都會公園登場。今年以「Follow your heart」為主軸，規劃四大主題展區、三個舞台與年度最大春日市集，可以逛遍150個攤位，感受春神降臨的美好氣息。

新北年度盛事「2025新北春紛節」亮點揭曉，新北市高灘處表示，本屆以「生活節」概念規劃，分別為「春紛微醺搖呀搖」、「游牧野餐躺呀躺」、「親子樂園滑呀畫」和「毛小孩跑呀跑」四大主題區。

▲本屆以「生活節」的概念規劃四大主題區。（資料照／新北市高灘處提供）

其中，游牧野餐區邀請「台灣老派露營 retro camping taiwan」團隊，把台灣風格露營美學加上老派露營的浪漫，仿佛走進老派露營村落；規劃親子小小塗鴉樂園與小小手作王課程，更推出「小小攤主交換市集」，可攜帶二手玩具、童書前來交換，提倡惜物永續的理念；毛小孩區則設置寵物友善樂園，讓毛孩進行狗聚，也有寵物主題講座，學習與毛孩有關的知識。

▲游牧野餐區仿佛走進老派露營村落。（圖／新北市高灘處提供）



最受好評的春紛大舞台音樂表演，邀請Angie安吉、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖PoLin、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生MIXER等超強卡司接棒登台。

綠洲小舞台規劃四段經典音樂節目，由Hit Fm台北之音電台DJ，透過經典歌曲旋律，帶現場民眾重回1990-2000年代，沉浸滿滿回憶殺。動物島小小舞台邀請DJ播放remix版兒童歌曲，讓一家大小享受和音樂互動的樂趣。



今年春日市集規劃四個主題、多達150店家進駐，集結北、中、南各地的人氣排隊美食與創意產品。此外還有「老饕計畫」餐酒美食，食物套組有新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味和龍門胡椒餅，以及在地業者啤酒頭釀造合作特仕款精釀啤酒，並附上2025新北春紛節周邊限量商品。

▲鴨母港溝盛開的炮仗花就如同爆竹炸開。（圖／新北市水利局提供）



另外，打算賞炮仗花的民眾，不妨到蘆洲區鴨母港溝走走！新北市水利局表示，上百株炮仗花已近滿開，攀爬在鴨母港溝左右岸兩側約250公尺的人行道旁，預計花季到3月中旬，趁著春暖花開的時節，揪親友相約在爆竹般盛放的景致。

▲▼上百株炮仗花近滿開，攀爬在鴨母港溝左右岸兩側約250公尺的人行道旁。（圖／新北市水利局提供）



因都市快速成長，污染周遭的河川風貌，水利局近年致力於整治鴨母港溝景觀。水利局表示，除了炮仗花海，鴨母港溝還有「白鷺之衍」人行陸橋與「光影穿廊」休憩平台，以及位於文化活動廣場的體健設施，可以來場生態觀察之旅，放慢腳步欣賞「鷺洲」白鷺鷥覓食的姿態。