北市花季一次看！玫瑰展3／14登場　加碼單人聯誼、免費接駁車

▲台北玫瑰展將在3月14日正式迎賓。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

在士林官邸鬱金香展之後，台北緊接著迎來杜鵑花季，以及3月14日迎賓的竹子湖海芋季和台北玫瑰展，其中，玫瑰展今年在3月29日舉辦「春日相遇 就是玫好」單身聯誼，至4月13日前的每周六、日在圓山站有免費接駁公車可以直達園區，方便民眾賞玫瑰花。

▲▼2025士林官邸鬱金香展雖在2月23日落幕，228花況仍佳，但裝置已陸續卸除中。（圖／記者彭懷玉攝）



一年四季皆開放的台北玫瑰園，每年以春季和秋季的玫瑰展最盛大，春季玫瑰展訂在3月14日白色情人節登場，今年以「見證玫好」為主題進行佈置，一路展到4月13日止，北市公園處表示，目前花況約3成左右，最佳花期預估落在3月17日 這周。

▲台北玫瑰展齊聚世界各地超過800種、5000株的玫瑰。（資料照／記者彭懷玉攝）

展區一共劃分出「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」及「秘密花園」6大區塊，有來自世界各地超過800種、5000株的玫瑰齊聚一堂，密密麻麻地玫瑰錯落交織，隨風散發迷人香氣，把1.5公頃（4537.5坪）佔地點綴地繽紛浪漫，猶如一座古典歐洲花園，讓人流連忘返。

▲賞花之餘還能看飛機從頭上呼嘯而過。（資料照／記者彭懷玉攝）

公園處表示，3月29日也跟中山區公所合辦「春日相遇 就是玫好」單身聯誼，有興趣單身民眾可參考報名簡章，或上中山區公所網站查詢。公園處圓山所補充，展期每周六、日的10點至17點開設接駁公車，從捷運圓山站1號出口直達園區，每半小時一班，省下約15分鐘的步行時間。



今年還規劃「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，只需要掃描活動QRcode，即可蒐集到特別設計的花季電子章；活動另與花季周邊多間店家合作，提供多種優惠餐飲和伴手禮，還能體驗手沖咖啡及浮游花瓶等活動。

▲「2025台北花伴野餐」3月15日在大安森林公園登場。（圖／晶華酒店提供，下同）

不只如此，「2025台北花伴野餐」將於3月15日在大安森林公園登場，現場規劃「搖擺饗宴」、「綠遊派對」、「蹓蹓毛孩」、「大地繪閱」及「樂活運動」五大主題區域，另特別設置了「三代同堂戶外攝影棚」，晚間則有星空演唱會，從即日起就有滿開的繡球花，以及杜鵑花陸續綻放。

晶華酒店配合台北花季推出「五感繽紛，花漾台北」住房專案，每房7,055元起，可入住13坪大的豪華客房、享用CNN推薦的自助式早餐，並獲贈「2025台北花伴野餐」限量野餐墊，送完即止；以及台北雙層觀光巴士精選遊程券，旅客可以360度視角盡收北市風光，其中藍線巴士可達台北市立美術館、士林官邸，鄰近停靠站的花博園區，有著浪漫的玫瑰花展，紅線巴士則停靠大安森林公園，就近欣賞杜鵑花、繡球花等美景。