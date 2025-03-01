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新北228玩法！日式庭園賞花、逛IP展　加碼淡水+北投飯店雙城優惠

▲新北市228玩法到萬金杜鵑花展、逛「淡古聯萌IP特展」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「萬金杜鵑花展」即日起至3月30日登場，萬里展場設有日式庭園造景。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

北部人連假不想跑太遠，以下整理出新北市228玩法，萬里、金山杜鵑花海已開跑，並設有日式庭園造景；淡水古蹟博物館則推出「淡古聯萌」IP 特展，還能順遊楓樹湖木蘭花、滬尾砲台、雲門劇場，度過充實的一天。淡水最美河景飯店也攜手北投溫泉飯店，祭出雙城遊專案，含雙人早餐8,999元起。

▲萬金杜鵑花展登場 從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑花展登場從溪畔延伸至苗圃。（圖／新北市農業局提供）

趁著春光明媚時賞花、踏青，「萬金杜鵑花展」即日起至3月30日登場，今年擴大至萬里與金山雙展場。萬里展區包含觀光公園與瑪鋉運動公園，沿著瑪鋉溪畔打造杜鵑花廊道，營造夢幻粉色花海，並設有日式庭園造景，可以沉浸在和風氛圍中。

▲金山杜鵑公園杜鵑花,金山天籟渡假酒店賞花泡湯,泡湯（圖／新北市溫泉觀光協會提供）

▲金山天籟渡假酒店賞花泡湯。（圖／新北市溫泉觀光協會提供）

金山展區則設於中山溫泉公園，展出12組精緻花藝作品。賞花後，接著可延伸行程至金山溫泉區泡湯，如陽明山天籟渡假酒店、金山湯語雙泉會館，抓住春末的療癒時光，或是到野柳地質公園欣賞奇岩怪石、龜吼漁港品嚐尚青海產。此外，避開夏日的擁擠，白沙灣、富貴角燈塔、石門洞等地也是春遊好去處。

▲新北市228玩法到萬金杜鵑花展、逛「淡古聯萌IP特展」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲若遇到下雨，則可到淡水古蹟博物館看「淡古聯萌」IP 特展。（圖／新北市觀旅局提供）

假使打算到淡水玩，此時楓樹湖的木蘭花開得正茂盛，淡水楓樹湖再生農園陳聰明說，花巨石花園和周邊的木蘭花都滿開，木蘭園內開約7成，不妨把握最佳花況。

若遇到下雨，可轉至淡水古蹟博物館看「淡古聯萌」IP 特展，邀請知名繪師「蚩尤」操刀，首次把10隻「淡古聯盟」角色立體化，透過擬人角色與多媒體展示，完整呈現紅毛城、小白宮等古蹟的發展歷程。展覽從即日起到3月15日，每日9點30分至7點30分開放（每月第一個周一休館）。

▲新北市228玩法到萬金杜鵑花展、逛「淡古聯萌IP特展」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲旅客可前往淡水老街品嚐阿給、魚酥、鐵蛋、花枝丸等在地小吃。（圖／新北市觀旅局提供）

結束淡水古蹟博物館行程，旅客可前往淡水老街品嚐阿給、魚酥、鐵蛋、花枝丸等在地小吃。或是造訪滬尾砲台、雲門劇場或一滴水博物館、巫登益美術館，感受歷史和藝術的薰陶。此外，不妨搭乘淡水渡船前往八里左岸，沿著河岸步道騎單車，欣賞淡水河的美景。

▲將捷金鬱金香酒店。（圖／業者提供）

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店攜手北投老爺酒店，合推「淡北好拾光」雙人專案，各住一晚8,999元起。（圖／業者提供）

▲淡水將捷金鬱金香酒店攜手北投老爺酒店合推「淡北好拾光」雙人悠遊專案。（圖／業者提供）

若想要入住一晚，淡水將捷金鬱金香酒店攜手北投老爺酒店，共同推出「淡北好拾光」雙人悠遊專案，優惠價8,999元起，就能入住將捷金鬱金香酒店與北投老爺酒店各一晚，並含雙人份早餐。業者指出，使用期間是3月1日至5月31日，3月1日、3月2日可以使用，但是4月2日、4月3日不適用，業者直呼「內部同仁都覺得很划算」。

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