2025赴韓旅遊新制！機上禁用行動電源　 韓屋村宵禁擅闖罰2300

▲韓國開始實施電子入境卡。上圖為仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著賞櫻季節即將到來，許多人已規劃好將赴韓旅遊。今年韓國推出多項入境、搭機和當地旅遊制度，《ETtoday新聞雲》一次整理告訴你，包括首爾熱門景點「北村韓屋村」正式實施宵禁，擅闖要罰款；搭機時行動電源攜帶數量、放置位置都有嚴格規定。

1.韓國電子入境卡上路

韓國政府推出最新「韓國電子入境卡」，旅客只要在出發前72小時至入境前以手機或電腦上官方網站（https://e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do），上傳個人護照與旅行資訊，填寫完成後提交，並將最後顯示的QRcode或PDF檔截圖存於手機，於抵達韓國機場後向海關出示即可。如果提交後72小時內未入境，申報書則無效處理，需重新申報。

電子入境卡不需本人填寫，但申報內容視為本人填寫，若內容有誤則需承擔相關責任；14歲以下兒童必須由家人或其他監護人代為申報。而紙本電子入境卡仍會繼續提供，如果忘記上網填寫，也可向空服索取或抵達韓國的機場後填寫。

若已申請過K-ETA且還在效期內，還有申請過S.e.S自動通關的旅客，則不需要填寫韓國電子入境卡，機組人員、韓國公民也無需填寫。

▲北村韓屋村。（圖／ETtoday資料照）

2.北村韓屋村正式實施宵禁

北村韓屋村從2024年底開始試行劃出「紅色區域」實施宵禁，希望讓當地居民擁有安靜的夜晚，包括景福宮和昌德宮間，正讀圖書館後方的住宅用韓屋密集地區一帶，宵禁時間為下午5點至隔天早上10點，限制一般遊客出入，只有住宿北村的旅客和商店顧客除外。

宵禁規定從今年3月起正式實施，若在下午5點至隔天早上10點前擅闖紅色區域，違反者將處以10萬韓元罰款（近新台幣2300元）。

▲現在搭乘韓籍航空有嚴格行動電源規定。上圖為大韓航空。（圖／記者蔡玟君攝）

3.航空公司行動電源最新規範

受到年初釜山航空行動電源事件影響，為強化飛安，韓國政府制定最新行動電源與電子煙新規定，從3月1日起嚴格執行。首先，搭乘所有韓籍航空，行動電源和電子煙都禁止放在託運行李中，雖然可隨身攜帶，但有數量限制。

行動電源100Wh以下最多可攜帶5個，因特殊需求需多帶者，在報到時必須經過航空公司的核准程序，經核准的行動電源會額外貼上貼紙，以便在進行安檢時迅速確認。

登機後，為防止行動電源端口與金屬接觸，應貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，且一一放入透明夾鏈袋或保護型小包中，需隨身攜帶或放置於座位前方椅袋內，禁止放在機內座位上方的行李架上，電子煙也相同。另外，機內不能充電，若行動電源過熱或膨脹，應立即通知空服員。

▲長榮航空也祭出行動電源禁令。（圖／記者蔡玟君攝）

而長榮航空也發出公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。中華航空則規定行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運；基於飛航安全，在航程中也禁止使用行動電源。

星宇航空表示，已規定行動電源除了要隨身攜帶、不可託運，全程禁用充電。台灣虎航也指出，原本就禁止於搭機時使用行動電源，提醒旅客配合。