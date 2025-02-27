萬豪「士林+台中」雙城住宿只要1.2萬　11飯店優惠專案一次看

▲台北士林萬麗酒店緊鄰士林官邸。（圖／台北士林萬麗酒店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

資深玩家一次收集台北、台中奢華酒店！萬豪國際集團旗下台北士林萬麗酒店、台中李方艾美酒店首次攜手推出「雙城專案」，12,000元起可以入住北市9坪尊貴客房、台中13坪客房各一晚，無須連續入住，專案於3月3日中午開搶。

▲士林萬麗酒店尊貴山景客房約有9坪大。

「暢遊雙城，美麗連城，點數疊乘」雙城專案共有兩款；其中，入住「台北士林萬麗酒店尊貴山景客房（一大床或兩中床）」及「台中李方艾美酒店經典客房（一大床或兩中床）」各一晚，專案價12,000元，再加贈萬豪旅享家點數24,000點、服務費和稅金，但不含早餐。

▲台中李方艾美酒店艾美套房。

若想升級體驗，則能考慮「台北士林萬麗酒店尊貴萬麗套房」及「台中李方艾美酒店艾美套房」各一晚，組合優惠24,000元，含萬豪旅享家點數48,000點、兩客早餐、行政酒廊禮遇與服務費和稅金。雙專案自3月3日中午12點開放預訂，只販售至3月10日。

▲台中李方艾美酒店位於中區，鄰近台中車站與高鐵。

業者指出，專案期間內，無須連續入住兩間酒店，旅客自由選擇第一晚入住酒店，於入住時將獲得另一間酒店的住宿券，並在9月30日前，自行預訂第二晚酒店。

▲▼北投晶泉丰旅與礁溪晶泉丰旅。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅則聯手礁溪晶泉丰旅，推出「沐春•里山悠然」三天兩夜住房專案，3月1日至6月30日入住雙城10,672元起（含服務費和稅金），入住就送免費體驗行程，並享Happy Hour、隔日早餐吃到飽，於官網訂房加購高鐵車票享7折起。

▲北投亞太飯店豪華客房的獨立泡湯區。（圖／北投亞太飯店提供）

北投亞太溫泉飯店則因應竹子湖海芋季3月14日登場，推出「2025花漾溫泉住房專案」，平日7,790元起，假日9,990元起，入住專案含翌日早餐，並贈「名陽圃休閒農莊」或「大梯田花卉農場」農場入園憑證。飯店每房皆設有獨立溫泉池，還設置室內溫水泳池、大眾風呂、VR互動體驗、親子遊樂設施等。

▲國泰飯店觀光事業推高鐵聯票專案，入住和逸飯店享加購高鐵票7折起。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

國泰飯店觀光事業推出「搭高鐵．和逸慕軒舒眠遊」專案，入住全台6館和逸飯店、慕軒飯店，平日預訂專案即可享加購高鐵車票7折起優惠（假日77折、疏運期間85折），還有機會獲得房型升等、延後退房1小時、Happy Hour暢食暢飲、入住舒眠小物等禮遇。高鐵TGO會員訂房加碼贈專屬好禮，高鐵聯票專案即日起至5月31日開放預訂，入住期間為3月1日至5月31日。