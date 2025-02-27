ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

CoCo全新「蜜香粉角系列」上市！7款人氣飲品任選2杯99元

▲▼CoCo推出全新「蜜香粉角」系列。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出全新配料「蜜香粉角」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼小芋圓、米麻糬等咀嚼配料後，手搖飲品牌「CoCo」宣布推出全新「蜜香粉角」選擇，並打造3款限定飲品，有粉角檸檬冬瓜、粉角奶茶等，同步開放搭配其他飲品加料，即日起於全門市上市，並加入任選2杯99元組合優惠。

▲▼CoCo推出全新「蜜香粉角」系列。（圖／CoCo提供）

▲神級組合推薦檸檬冬瓜+粉角。

CoCo推出全新「蜜香粉角」系列，粉角主打現煮、再以蜜香入味，金黃剔透還擁有Q彈口感，首推神級組合「粉角檸檬冬瓜」，酸甜檸檬冬瓜加上蜜香粉角增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝，還有「粉角奶茶」、「粉角鮮奶茶」等選擇；粉角也開放搭配其他飲品，每份10元，即日起於全門市開賣。

配合新品上市，CoCo超值「2杯99元優惠」也加入「粉角檸檬冬瓜」、「粉角奶茶」，還有奶茶三兄弟、21歲輕檸烏龍、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、檸檬奇遇桔等飲品，可享2杯任選99元限定優惠，飲品皆為大杯。

▲▼一手私藏世界紅茶經典紅茶「好野蜜香紅」回歸。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

▲一手私藏世界紅茶經典紅茶「好野蜜香紅」限量回歸。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

另外，「一手私藏世界紅茶」經典紅茶「好野蜜香紅」睽違2年於近日回歸，使用台灣三峽的珍稀蜜香紅茶葉製成，因小綠葉蟬著涎產生的天然蜜香，擁有醇厚茶韻與獨特層次，一年僅能採摘一次，且會受到氣候、雨水、土壤、茶況等因素影響，今年終於好評回歸，並推薦無糖最能喝到天然茶葉香。

飲品選擇包括「好野蜜香紅（售價65元）」和「蜜香茶拿鐵（售價75元）」，即日起於指定門市開賣，2款飲品全台限量5萬杯，售完為止。

【你可能也想看】

►限時賣28天！麥當勞「15層無敵大麥克、香雞大麥克」回來了
►三商炸雞開賣全新「青花椒綜合桶」　限時3周買1送1
►肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台了！雙層炸雞夾整塊薯餅

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 一手私藏世界紅茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【真方便？】當打開房間窗戶就直通廚房...

推薦閱讀

潮風鈴•野餐音樂市集　3/8八掌溪畔登場

潮風鈴•野餐音樂市集　3/8八掌溪畔登場

日本必玩4樂園「新亮點攻略」　用1卡享最高5%回饋無上限

日本必玩4樂園「新亮點攻略」　用1卡享最高5%回饋無上限

兩人穿搭同色系衣服免費吃龍蝦

兩人穿搭同色系衣服免費吃龍蝦

限時4天！日本機票、飯店99元起

限時4天！日本機票、飯店99元起

北市「2千繡球花滿開」人潮、花況曝

北市「2千繡球花滿開」人潮、花況曝

炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮

炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

安東廳牛排館平日午間套餐配菜可吃到飽

安東廳牛排館平日午間套餐配菜可吃到飽

華航新登機影片有洋蔥？看完直接愛上台灣！

華航新登機影片有洋蔥？看完直接愛上台灣！

228連假優惠！有30元甜甜圈、冰淇淋買1送1

228連假優惠！有30元甜甜圈、冰淇淋買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5飯店買一送一優惠懶人包

爽嗑「排餐＋泰港式自助百匯」400起

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

身分證有「3個2」免費吃豬排

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

台北「藥酒四神湯」一天只賣5hrs

最新「韓國電子入境卡」上路

紅豆雞蛋糕一捲12元！份量扎實香氣濃

王品龍蝦季明天登場！

熱門行程

最新新聞更多

潮風鈴•野餐音樂市集　3/8八掌溪畔登場

日本必玩4樂園「新亮點攻略」　用1卡享最高5%回饋無上限

兩人穿搭同色系衣服免費吃龍蝦

限時4天！日本機票、飯店99元起

北市「2千繡球花滿開」人潮、花況曝

炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

安東廳牛排館平日午間套餐配菜可吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366