CoCo全新「蜜香粉角系列」上市！7款人氣飲品任選2杯99元

▲CoCo推出全新配料「蜜香粉角」。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼小芋圓、米麻糬等咀嚼配料後，手搖飲品牌「CoCo」宣布推出全新「蜜香粉角」選擇，並打造3款限定飲品，有粉角檸檬冬瓜、粉角奶茶等，同步開放搭配其他飲品加料，即日起於全門市上市，並加入任選2杯99元組合優惠。

▲神級組合推薦檸檬冬瓜+粉角。

CoCo推出全新「蜜香粉角」系列，粉角主打現煮、再以蜜香入味，金黃剔透還擁有Q彈口感，首推神級組合「粉角檸檬冬瓜」，酸甜檸檬冬瓜加上蜜香粉角增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝，還有「粉角奶茶」、「粉角鮮奶茶」等選擇；粉角也開放搭配其他飲品，每份10元，即日起於全門市開賣。

配合新品上市，CoCo超值「2杯99元優惠」也加入「粉角檸檬冬瓜」、「粉角奶茶」，還有奶茶三兄弟、21歲輕檸烏龍、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、檸檬奇遇桔等飲品，可享2杯任選99元限定優惠，飲品皆為大杯。

▲一手私藏世界紅茶經典紅茶「好野蜜香紅」限量回歸。（圖／一手私藏世界紅茶提供）

另外，「一手私藏世界紅茶」經典紅茶「好野蜜香紅」睽違2年於近日回歸，使用台灣三峽的珍稀蜜香紅茶葉製成，因小綠葉蟬著涎產生的天然蜜香，擁有醇厚茶韻與獨特層次，一年僅能採摘一次，且會受到氣候、雨水、土壤、茶況等因素影響，今年終於好評回歸，並推薦無糖最能喝到天然茶葉香。

飲品選擇包括「好野蜜香紅（售價65元）」和「蜜香茶拿鐵（售價75元）」，即日起於指定門市開賣，2款飲品全台限量5萬杯，售完為止。