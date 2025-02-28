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桃園人衝！台茂「馬戲秀、火舞特技」免費看　228市集逛30攤美食

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲桃園台茂購物中心228連假三天都有市集。（圖／台茂購物中心提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

在無人機群飛秀之後，桃園台茂購物中心228連假再端出「馬戲特技秀」及「雙焰特技秀」，還有一連三天的市集可逛，聚集超過30攤的攤位及餐車，囊括胖子修的招牌總匯、草莓大福、地瓜球等美食，以及手做飾品、整人玩具等。

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲2/28下午4點至4點30分，帶來大型「馬戲特技秀」，有人體疊羅漢、晃管高台秀、高拐倒立等高難度特技。

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

台茂購物中心經常在連假祭出各式免費活動，2/28下午4點至4點30分，帶來大型「馬戲特技秀」，有人體疊羅漢、晃管高台秀、高拐倒立等高難度特技；3/1下午3點至3點30分，輪到「雙焰特技秀」上演，由全國街藝冠軍火舞雙人組 「神火俠侶」登場，演出雙人火扇、火裙及火棍等刺激戲碼。

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲3/1輪到「雙焰特技秀」上演，由火舞雙人組 「神火俠侶」演出刺激戲碼。

超過5千坪的台茂公園，除了兒童遊樂場和廣闊綠地可以放電，2/28至3/2連續3天也規劃「228連假市集」，集結春天必吃的甜點、小吃，從台式傳統小吃到日韓美食通通有。

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲「日曜甜塔製造所」帶來各式美味水果塔；文創商品部分，有手做飾品及好玩搞怪的整人玩具。

▲台茂購物中心馬戲特技秀,雙焰特技秀,市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲那個彩色地瓜球。

攤位包括胖子修的招牌總匯、馬爺烤鴨、蘿蔔糕、草仔粿、韓式飯捲及玉子燒等。甜點則有當季的草莓大福，以及不思閣的小米甜甜圈、雞蛋糕、金幣燒、糖葫蘆、地瓜球及各式飲料。另外，來自苗栗頭份的水果塔專門店「日曜甜塔製造所」帶來各式美味水果塔；文創商品部分，有手做飾品及好玩搞怪的整人玩具。

台茂購物中心
馬戲特技秀：2/28 16:00-16:30
雙焰特技秀：3/1 15:00-15:30
228連假市集：
2/28-3/1 15:00-20:30；3/2 15:00-19:30

關鍵字： 桃園旅遊 台茂購物中心 228市集 馬戲特技秀 雙焰特技秀

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