ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新加坡「亞洲雨林探險園」3月開幕！獅城首間悅榕庄4／2開放入住

▲3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運,萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲2024年台灣人赴新加坡旅遊達403,367人次，恢復至2019年的95%。（圖／新加坡旅遊局提供）

記者彭懷玉／台北報導

新加坡旅遊局今（26日）公布最新旅遊亮點！3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運；緊接著，最令人期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開首航，準備赴星國旅遊的民眾不妨收進口袋名單。

▲新加坡飛禽公園（Bird Paradise）,新加坡景點,Bird Paradise,。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新加坡飛禽公園（Bird Paradise）。（圖／記者彭懷玉攝）

2024年台灣人赴新加坡旅遊達403,367人次，恢復至2019年的95%，以高度城市綠化率聞名的新加坡，除了2023年重新開幕的飛禽公園（Bird Paradise），萬態保育集團將於3月12日開放全新的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild），這是亞洲首座以探險為主題的動物園，旅客可漫步在鬱鬱蔥蔥的樹冠下，穿越神秘的洞穴迷宮，探索多樣化的動物棲息地。

▲3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運,萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲▼「萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort）」將於4月開幕，可體驗與自然環境和諧共存。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運,萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

住宿方面，悅榕庄集團在新加坡的首家飯店「萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort）」將於4月開幕，該度假村坐落於野生動物園區內，設計上模仿熱帶雨林的涼爽氣候，並運用雨水循環再利用技術，為旅客提供永續和舒適的入住體驗，可選擇入住的日期從4月2日起至6月30日，目前已開放預訂。

▲3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運,萬態雨林悅榕庄。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲《哈利波特：魔法幻境》也在新加坡迎來亞洲首秀。（圖／新加坡旅遊局提供）

此外，聖淘沙名勝世界也傳出多個好消息，旗下「S.E.A海洋館」的擴建工程近尾聲，其規模將擴大三倍並更名為「新加坡海洋館」，計畫於今年7月試營運；而新加坡環球影城小小兵樂園（Minion Land）已於2月中見客；《哈利波特：魔法幻境》也在新加坡迎來亞洲首秀，帶領旅客踏入沉浸式魔法世界，親身感受魔法魅力。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

眾所期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開亞洲首航；F1 新加坡航空大獎賽（Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025）將於10月3日至5日登場，今年賽事重磅邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓流天王G-Drago，炒熱現場氣氛。

關鍵字： 新加坡旅遊 亞洲雨林探險園 萬態雨林悅榕庄 迪士尼探險號 新加坡環球影城 小小兵樂園 亞洲旅遊 國外特色

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

推薦閱讀

頤宮攜手馬祖7家名店推快閃餐會

頤宮攜手馬祖7家名店推快閃餐會

日本「木更津三井Outlet」6月擴大開幕

日本「木更津三井Outlet」6月擴大開幕

新加坡「亞洲雨林探險園」3月開幕

新加坡「亞洲雨林探險園」3月開幕

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲買1送1優惠包

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

全台5飯店買一送一優惠懶人包

陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！

王品龍蝦季明天登場！

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

熱門行程

最新新聞更多

頤宮攜手馬祖7家名店推快閃餐會

日本「木更津三井Outlet」6月擴大開幕

新加坡「亞洲雨林探險園」3月開幕

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366