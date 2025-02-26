新加坡「亞洲雨林探險園」3月開幕！獅城首間悅榕庄4／2開放入住

▲2024年台灣人赴新加坡旅遊達403,367人次，恢復至2019年的95%。（圖／新加坡旅遊局提供）

記者彭懷玉／台北報導

新加坡旅遊局今（26日）公布最新旅遊亮點！3月亞洲雨林探險園（Rainforest Wild）正式開放；「新加坡海洋館」計畫於7月試營運；緊接著，最令人期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開首航，準備赴星國旅遊的民眾不妨收進口袋名單。

▲新加坡飛禽公園（Bird Paradise）。（圖／記者彭懷玉攝）



2024年台灣人赴新加坡旅遊達403,367人次，恢復至2019年的95%，以高度城市綠化率聞名的新加坡，除了2023年重新開幕的飛禽公園（Bird Paradise），萬態保育集團將於3月12日開放全新的亞洲雨林探險園（Rainforest Wild），這是亞洲首座以探險為主題的動物園，旅客可漫步在鬱鬱蔥蔥的樹冠下，穿越神秘的洞穴迷宮，探索多樣化的動物棲息地。

▲▼「萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort）」將於4月開幕，可體驗與自然環境和諧共存。（圖／新加坡旅遊局提供）



住宿方面，悅榕庄集團在新加坡的首家飯店「萬態雨林悅榕庄（Mandai Rainforest Resort）」將於4月開幕，該度假村坐落於野生動物園區內，設計上模仿熱帶雨林的涼爽氣候，並運用雨水循環再利用技術，為旅客提供永續和舒適的入住體驗，可選擇入住的日期從4月2日起至6月30日，目前已開放預訂。

▲《哈利波特：魔法幻境》也在新加坡迎來亞洲首秀。（圖／新加坡旅遊局提供）



此外，聖淘沙名勝世界也傳出多個好消息，旗下「S.E.A海洋館」的擴建工程近尾聲，其規模將擴大三倍並更名為「新加坡海洋館」，計畫於今年7月試營運；而新加坡環球影城小小兵樂園（Minion Land）已於2月中見客；《哈利波特：魔法幻境》也在新加坡迎來亞洲首秀，帶領旅客踏入沉浸式魔法世界，親身感受魔法魅力。

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）



眾所期待的迪士尼探險號（Disney Adventure）郵輪將於12月15日展開亞洲首航；F1 新加坡航空大獎賽（Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025）將於10月3日至5日登場，今年賽事重磅邀請傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）與韓流天王G-Drago，炒熱現場氣氛。