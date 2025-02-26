KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

▲KKday近日被爆出大裁員。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

旅遊電商KKday近日爆出大裁員，業者證實，因應組織變革，此次共有38位海內外的優退同仁、約占全集團員工數3.7%，並公布優退條件。業者也表示，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織布局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷。

KKday指出，因應組織變革，本次共有38位海內外的優退同仁、約占全集團員工數3.7%，KKday將提供法定優退金+1個月以上的優退金保障，並給予履歷健檢、推薦函的協助，也謝謝同仁們的理解，KKday衷心祝福每位優退夥伴未來的職涯發展，也將與全體員工們為公司長遠發展持續努力。KKday也謝謝網友們的反饋與建議，將虛心參考各類建言。

業者感謝每一位KKdayer的付出與奉獻，面對快速變動的跨境旅遊市場，公司將啟動新一波的組織再造，聚焦全球策略商務拓展處的組織布局與人才整合，期許回歸疫情前的營運初衷，以台灣總部為中心、並與亞太各地辦公室緊密協作，將跨市場整合的量能與效益發揮最大化。

而針對近期將推動IPO計畫，KKday表示這是所有新創公司的夢想，平台自2014年成立，經過10年多穩健發展，也將此設為未來里程碑，IPO計畫仍在準備中，但沒有確切時間表。