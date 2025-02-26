迎接3月女王節！穿粉色衣服吃Buffet可抽獎　最優惠第2人38元

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接3月女王節，餐飲業者陸續推出一系列寵愛女王活動，像是台北六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳，雙人同行可參加抽抽樂，最高優惠享第2人吃到飽只要38元，新竹喜來登盛宴自助餐廳則是祭出下午茶半價優惠。

台北六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。

▲3月預訂粵亮廣式料理的「靓皮烤鴨3吃」，並著粉色服飾拍照打卡，可以享第3吃1折優惠。（圖／六福旅遊集團提供）

粵亮廣式料理則推出「靓皮烤鴨」3吃加購優惠，凡於3月預訂靓皮烤鴨3吃，並著粉色服飾拍照打卡，可以享第3吃1折優惠（原價380元，須加1成服務費），可任選吻魚莧菜浸鴨粥、秘醬菌菇炆鴨脯、海皇蔥香爆鴨架、濃白鴨架煨湯麵、蘿蔓脆米炒鴨鬆。此外，平日中午4人同行用餐均點用「靓港點套餐」（999元），即享第4客免費。

▲3月1日起至3月8日成人女性顧客到新竹喜來登盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登自3月1日起至3月8日也推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠，成人女性顧客到盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠；采悅軒中餐廳午餐、晚餐時段消費，每位女性加贈「雪蛤蛋塔」1份，而大廳咖啡吧午餐餐期用餐也有8折優惠。