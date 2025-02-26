ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迎接3月女王節！穿粉色衣服吃Buffet可抽獎　最優惠第2人38元

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

記者黃士原／台北報導

迎接3月女王節，餐飲業者陸續推出一系列寵愛女王活動，像是台北六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳，雙人同行可參加抽抽樂，最高優惠享第2人吃到飽只要38元，新竹喜來登盛宴自助餐廳則是祭出下午茶半價優惠。

台北六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。

▲粵亮餐廳於三月推出靓皮烤鴨三吃優惠，著粉色服飾拍照打卡，第三吃原價380元活動優惠1折起只要38元，可任選吻魚莧菜浸鴨粥、秘醬菌菇炆鴨脯、海皇蔥香爆鴨架、濃白鴨架煨湯麵、蘿蔓脆米炒鴨鬆等美味。（圖／六福旅遊集團提供）

▲3月預訂粵亮廣式料理的「靓皮烤鴨3吃」，並著粉色服飾拍照打卡，可以享第3吃1折優惠。（圖／六福旅遊集團提供）

粵亮廣式料理則推出「靓皮烤鴨」3吃加購優惠，凡於3月預訂靓皮烤鴨3吃，並著粉色服飾拍照打卡，可以享第3吃1折優惠（原價380元，須加1成服務費），可任選吻魚莧菜浸鴨粥、秘醬菌菇炆鴨脯、海皇蔥香爆鴨架、濃白鴨架煨湯麵、蘿蔓脆米炒鴨鬆。此外，平日中午4人同行用餐均點用「靓港點套餐」（999元），即享第4客免費。

▲3月1日起至3月8日成人女性顧客到新竹喜來登盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登自3月1日起至3月8日也推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠，成人女性顧客到盛宴自助餐廳用餐，可享下午茶吃到飽半價優惠；采悅軒中餐廳午餐、晚餐時段消費，每位女性加贈「雪蛤蛋塔」1份，而大廳咖啡吧午餐餐期用餐也有8折優惠。

關鍵字： 美食雲 Buffet 美食優惠 吃到飽 敘日全日餐廳 盛宴自助餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

推薦閱讀

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊

迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

賀中華隊勇奪WBC門票！手搖飲買1送1優惠包

KKday大裁員38人　業者證實「組織變革」：加發1個月優退金

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

陽明山2000坪櫻花林＋五彩茶花盛開！

全台5飯店買一送一優惠懶人包

王品龍蝦季明天登場！

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

紅葉蛋糕新品牌3/1快閃誠品南西

基隆20年「瑪其朵一號店」宣布熄燈

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

熱門行程

最新新聞更多

福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場

全球水果三冠王出爐！超商推「農村好物專區」

置身水母宇宙！破萬隻同時漂浮好療癒

麗星郵輪「探索星號」3月回歸！基隆港出發日韓賞櫻2萬有找

三商炸雞開賣全新青花椒綜合桶

身分證對中2碼升級九孔鮑魚吃到飽

竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看！

肯德基超夯「莎莎咔啦肉霸堡」登台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366