王品龍蝦季明天登場！這3天大撒4500張1折券「77元就吃得到」

▲王品龍蝦季明天登場，上圖為享鴨的「橙酒生爆龍蝦球」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團龍蝦季再度登場，3大中餐品牌合計推出9道龍蝦大餐，2月26日起至4月底內用多人套餐，即可用699元加購。此外，3月3日起連3天下午4點，王品瘋美食App狂撒4500張龍蝦1折券，以699元+10%計算，只要77元就可吃到整尾龍蝦。

王品集團連3年舉辦龍蝦季，今年旗下「享鴨」、「莆田Putien」及「丰禾」使用每尾重達460-520公克的眼斑龍蝦，再結合台灣在地蔬果，以多種創意手法烹調，合計推出9道不同風味的龍蝦料理。

▲頭水紫菜龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

莆田的「頭水紫菜龍蝦」，頭水紫菜鮮嫩絲滑，以雞蛋鋪底蒸煮，呈現龍蝦原味鮮甜：「火焰XO醬龍蝦」則是把龍蝦與多樣鮮蔬大火拌炒，搭配精選XO瑤柱醬調味，上桌後倒入橙酒點燃帶出香氣；「龍蝦橙果盅」以外酥內彈的鮮炸龍蝦球，搭配新鮮柳橙片，帶來清新酸甜滋味。

▲香檸橙香龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲咖哩滑蛋龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

龍蝦也能來點甜，享鴨端出「香檸橙香龍蝦」，以檸檬、紅心芭樂與起士醬調配佐醬，搭配龍蝦柳丁；「咖哩滑蛋龍蝦」則是把龍蝦肉入鍋與特調咖哩醬汁、蛋汁熬煮，附贈的酥炸小饅頭還能沾著咖哩醬汁來食用；「橙酒生爆龍蝦球」以龍蝦肉搭配清脆爽口的筊白筍與櫛瓜，最後淋上橙酒並點燃，以華麗的火焰秀增加視覺效果。

▲水果叭噗龍蝦鬆。（圖／記者黃士原攝）

丰禾的「水果叭噗龍蝦鬆」以叭噗甜筒餅乾裝載龍蝦與多樣繽紛蔬果，充滿台式風味；「經典蔥薑醬爆龍蝦」採用台式辛香料爆香、再與切塊龍蝦大火快炒，上桌澆淋花雕酒打造火焰秀；「奶油當歸龍蝦」使用當歸搭配奶油、黑麻油、紅棗與老薑片等調製獨家醬料，與龍蝦及多種時蔬翻炒。

除了9道龍蝦料理，王品還祭出2大優惠活動，2月26日至4月30日，到門店點購套餐，即可用699元加購龍蝦季限定料理1份（原價1280元），再送1200元現金抵用券。3月3日（丰禾）、3月4日（莆田）、3月5日（享鴨）連續3天下午4點，在瘋美食App各自發送1500張龍蝦1折券，以699元+10%計算，等於77元就可吃到。

▲香辣月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

另外，在台灣提到泰式料理，許多人腦海中第一個浮現的必定是「月亮蝦餅」，至於是誰先發明的眾說紛紜。不過，瓦城泰統集團在創立35周年之際，聲稱是他們首創，靈感來自泰國傳統美食「金錢餅」，由於研發團隊觀察到台灣人對蝦類的喜愛超過其他肉類，因此改用100%純鮮蝦作為內餡，捨棄傳統的魚漿或豬肉混和配方。外皮則選用春捲皮取代傳統麵包粉，炸至酥脆金黃，內餡仍保持Q彈多汁。

▲黑松露月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

瓦城也提到，除了原味，近年還創新研發各種風味的月亮蝦餅，「香辣月亮」加入長豆丁及特製辣醬；選用全麥餅皮的「全麥月亮」，打造健康美味兼具的全新口感。近期則是推出期間限定新口味「黑松露月亮」，嚴選100%純鮮蝦，搭配濃郁的黑松露醬，數量有限，售完為止。