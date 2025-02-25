瀨戶內藝術祭必去3理由！史上最多作品　直島新美術館5月開幕

▲三年一度的「2025瀨戶內國際藝術祭」將以瀨戶內群島為舞台再次展開。（圖／官方單位提供）

記者蔡玟君／台北報導

三年一度的「2025瀨戶內國際藝術祭」將從4月18日正式登場，許多人早已開始規劃，藝術鑑賞護照早鳥票也已開賣。若你從未造訪過瀨戶內國際藝術祭，《ETtoday新聞雲》專訪瀨戶內國際藝術祭實行委員會事務局主幹兼廣報組長今瀧哲之，分享今年必去藝術祭的3大理由。

▲位於小豆島的作品《初始之刻》，是欣賞夕陽的推薦去處。（圖／KKday）

1：歷屆作品最多

今瀧哲之表示，今年瀨戶內國際藝術祭作品多達250件，是歷屆最多的一次，也可說是積累5屆藝術能量以來，集大成的一屆，豐富程度品質均可期待，希望旅客不要錯過。

2：新增4展區，共有17區域能探索

今年藝術祭新增「志度」、「津田區」、「引田區」、「宇多津區」4個區域為展出會場，志度、津田區、引田區為夏季會期展區，宇多津區則與本島、高見島、粟島、伊吹島為秋季會期展區，運用藝術能量與地方互動，為在地呈現新風貌。

▲直島新美術館將於5月底開幕。（圖／翻攝自Benesse Art Site Naoshima官網）

3：最新直島新美術館5月底開幕

由安藤忠雄設計、最新「直島新美術館」將於5月31日正式開館。美術館為一座地下2層、地上3層的建築，以展示包括日本在內亞洲現代藝術家代表作品，美術館內設有咖啡館，亦有面海的露台能欣賞瀨戶內海風光。

憑今年的藝術祭鑒賞護照可以入館參觀，如果沒有鑑賞護照，也可以透過網路或現場購票，4月11日起開放網路訂票，網路價1500日圓，現場購票為1700日圓，15歲以下免費。旅客必須注意的是，美術館開館日時春季展期已經結束，若想要搭配藝術祭一起，可選擇夏季展期或秋季展期時前往。

▲小豆島。

「瀨戶內國際藝術祭」是以瀨戶內群島為舞台，每三年一次的現代藝術祭典，每次展期分為春、夏、秋季，可體驗瀨戶內不同季節的魅力。今年活動邁入第6屆，春季展期從4月18日起至5月25日為止，夏季展期為8月1日至31日為止，秋季展期為10月3日至11月9日為止，共展出107天。

春季展期以瀨戶大橋區為主要舞台，夏季展期則以志度、津田區、引田區為最大亮點，秋季展期地點包括宇多津區、本島、高見島、粟島、伊吹島。

同時，從4月18日起至11月9日期間都有亮點能欣賞的展區包括直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、高松港區和宇野港區。2025年度作品鑑賞護照從即日起開賣，分為官方APP電子版與紙本版2種，即日起至4月17日為止預售價為4300日圓，開展後為5500日圓，詳情可上藝術祭官網查詢。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）