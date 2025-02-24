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月亮蝦餅誰發明？瓦城：1990年首創　近期新推期間限定松露口味

▲月亮蝦餅誰發明？瓦城：我們首創　再推期間限定「松露口味」。（圖／記者黃士原攝）

▲瓦城自稱首創「月亮蝦餅」，近期再推期間限定「松露口味」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台灣提到泰式料理，許多人腦海中第一個浮現的必定是「月亮蝦餅」，至於是誰先發明的眾說紛紜。不過，瓦城泰統集團在創立35周年之際，聲稱是他們首創，除了原味之外，還陸續推出香辣、全麥、黑松露口味。

▲月亮蝦餅誰發明？瓦城：我們首創　再推期間限定「松露口味」。（圖／記者黃士原攝）

▲全麥月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

▲月亮蝦餅誰發明？瓦城：我們首創　再推期間限定「松露口味」。（圖／記者黃士原攝）

▲香辣月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

瓦城表示，月亮蝦餅是集團在1990年首創，以滿月般圓潤的形狀取名，象徵團圓與分享，靈感來自泰國傳統美食「金錢餅」，由於研發團隊觀察到台灣人對蝦類的喜愛超過其他肉類，因此改用100%純鮮蝦作為內餡，捨棄傳統的魚漿或豬肉混和配方。外皮則選用春捲皮取代傳統麵包粉，炸至酥脆金黃，內餡仍保持Q彈多汁。

▲月亮蝦餅誰發明？瓦城：我們首創　再推期間限定「松露口味」。（圖／記者黃士原攝）

▲外型猶如甜甜圈的「蝦滋圈」。（圖／記者黃士原攝）

瓦城也提到，除了原味，近年還創新研發各種風味的月亮蝦餅，「香辣月亮」加入長豆丁及特製辣醬；選用全麥餅皮的「全麥月亮」，打造健康美味兼具的全新口感。近期則是推出期間限定新口味「黑松露月亮」，嚴選100%純鮮蝦，搭配濃郁的黑松露醬，數量有限，售完為止。

此外，瓦城同樣以鮮蝦為主角，推出外型猶如甜甜圈的「蝦滋圈」，以100%純鮮蝦泥製成，炸至金黃澎厚，外酥內嫩，搭配梅子醬入口品嚐，鹹甜交織，除了灑上鹹蛋黃粉增添濃郁香氣，還可以輕沾辣粉。

▲王品台菜品牌「丰禾」端出3款豪華龍蝦菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲王品台菜品牌「丰禾」端出3款豪華龍蝦菜色。（圖／王品提供）

另外，王品台菜品牌「丰禾」3月3日至4月30日端出3款豪華菜色，分別是裝載鮮甜龍蝦與多種繽紛蔬果的清爽「水果叭噗龍蝦鬆」、經典口味「蔥薑醬爆龍蝦，以及當歸搭配奶油、黑麻油、紅棗、老薑片的創意「奶油當歸龍蝦」，3道菜色原價1280元，活動期間到店內用消費多人套餐，即可以每道優惠價699元加購，隨餐再贈送價值1200元的現金券、祈願小卡和限量「媽祖祝福筷」1雙。

關鍵字： 美食雲 月亮蝦餅 瓦城 泰式料理

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