哈根達斯超夯「烤冰淇淋堡」台灣吃得到了！3口味一次看

▲哈根達斯歐洲超夯「烤冰淇淋堡」台灣也有了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」把歐洲超夯「烤冰淇淋堡」搬來台灣了，現烤的法式布里歐麵包夾入沁涼冰淇淋，打造外熱內冰的豐富口感，一次就有3口味選擇，即日起限時開賣，期間限定、售完為止，還可享限時嚐鮮價優惠。

▲烤冰淇淋堡一共有3口味選擇。

哈根達斯歐洲超人氣「烤冰淇淋堡」台灣也有了，以外層現烤、內層綿密的「法式布里歐麵包」做為主體推出3口味選擇，「淇淋巧酥-烤冰淇淋堡」選用香草冰淇淋結合可可餅乾碎，再加上巧克力、棉花糖；「開心果-烤冰淇淋堡」搭配牛奶冰淇淋佐以開心果醬，交疊開心果和碎堅果仁，再以草莓醬點綴；「草莓-烤冰淇淋堡」則是草莓冰淇淋、草莓醬、鮮凍草莓粒的3重草莓組合。

為歡慶新品上市，3月31日前凡加入哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員即可享「烤冰淇淋堡嚐鮮任選2入299元」，提醒烤冰淇淋堡為門市外帶限定品項，南西、信義A8、台中遠百、台中新光等門市未販售。

▲「Mister Donut X 珍煮丹」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

甜甜圈「Mister Donut」近日則首度攜手「珍煮丹」聯名推出9款黑糖祭新品，以濃郁黑糖做為主題，把珍煮丹人氣飲品、配料變身成甜甜圈，首推「黑糖奶香波堤」，選用經典波堤半邊裹上白牛奶可可沾醬，並淋上一圈特制黑糖蜜，最後放上象徵「黑糖珍珠」的可可脆球，售價55元。

「黑糖Q粿黃金圈」則在黃金圈外層裹上一層特調黑糖蜜，搭配塞滿鮮奶油結合珍煮丹人氣配料的「黑糖Q粿」限定內餡，製成咀嚼系甜甜圈，售價55元。

▲▼2款甜甜圈+1款糰子皆搭配珍煮丹特製黑糖粉。

還有3款加了珍煮丹特製黑糖粉的甜甜圈，「濃醇黑糖波堤」在人氣波堤圈同時放上黑糖蜜及黑糖粉，打造雙重黑糖滋味，售價50元；「黑糖可可餅乾波堤」則把波堤裹上黑糖可可沾醬，再灑上可可脆片、特製黑糖粉提升口感層次，售價50元；「豆香黑糖蜜糰子」將經典日式糰子裹上濃郁黑須豆香粉，最後擠上一層特調黑糖蜜，售價55元。

最後的「黑糖可可波堤（售價45元）」、「黑糖可可歐菲香（售價48元）」，是以Q彈波堤及帶有磅蛋糕口感的歐菲香為基底，各別裹上珍煮丹黑糖粉特製黑糖可可沾醬。

▲加碼喝2款聯名現做飲品。

加碼喝2款聯名現做飲品，「黑糖珍珠蕎麥奶茶」選用帶有穀物香的蕎麥茶為基底，並加入手搖飲經典配料黑糖珍珠，每杯售價99元；「黑糖海鹽奶蓋紅茶」則以伯爵紅茶做為茶底，先是放上鹹甜海鹽奶蓋，最後灑上珍煮丹黑糖粉點綴，售價89元。