日本必玩4樂園「新亮點攻略」　用1卡享最高5%回饋無上限

▲到東京迪士尼海洋一定要去最新「夢幻泉鄉」園區。（圖／©Disney）

記者蔡玟君／綜合報導

國泰世華CUBE信用卡今年再度重磅推出「日本賞」快閃權益優惠，即日起至4月30日，不僅赴日指定旅遊消費、國內指定日系品牌，享最高10%小樹點(信用卡)回饋無上限，國泰世華也將快閃權益通路全面升級，即將到日本旅遊的卡友，只要切換「日本賞」權益，可享日本實體消費3.5%小樹點(信用卡)以及東京迪士尼樂園及大阪環球影城5%小樹點(信用卡)回饋。

同時，國泰世華更加碼卡友限定優惠與專屬商家禮遇，如：日系餐飲名店CUBE信用卡友享優先訂位+專屬套餐，活動期間登入若搭配登入「國泰優惠CUBE Rewards App」，還能享天天免費抽東京雙人來回機票及使用小樹點兌換超值商品，滿足哈日族的消費體驗需求。

而喜愛日本的卡友們，在台灣也能享有指定日系商品優惠，包括：王品瘋Pay日系餐廳(陶板屋、藝奇、Oh my!原燒、聚日式鍋物、品田牧場、肉次方、阪前和牛鐵板燒)、DON DON DONKI唐吉軻德、台灣壽司郎、台灣樂天市場等消費同樣最高10%小樹點(信用卡)回饋。

帶上「國泰世華銀行CUBE信用卡」赴日旅遊，當然要到能盡情放電、拍照的樂園走一趟，以下就整理出今年必去4大樂園清單，不僅可以走進哈利波特魔法世界、任天堂世界，還有東京迪士尼海洋最新園區也不能錯過。

▲「夢幻泉鄉」內《魔髮奇緣》園區的遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」。（圖／©Disney）

東京迪士尼海洋最新「夢幻泉鄉」園區

「夢幻泉鄉」是東京迪士尼海洋在2024年開幕的第8座主題園區，園內共有《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》3主題、4個最新遊樂設施，還有主題餐廳、周邊商店，讓旅客能實際走進動畫場景。

而近期園方也宣布，全面開放所有遊客可自由進出園區，即使不搭乘遊樂設施也能入園，但若想玩遊樂設施，仍必須抽免費的預約等候卡（SP）或付費的迪士尼尊享卡（DPA），同樣每日限量。

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲世界唯一魔法部實景。（圖／記者蔡玟君攝）

東京華納兄弟哈利波特影城

東京華納兄弟哈利波特影城開幕後就成為最受歡迎的景點之一，更是目前全球最大的華納兄弟哈利波特影城，園區並非樂園，但卻能讓波特迷都能盡情打卡拍照。

除了有經典的霍格華茲城堡、魁地奇、霍格華茲特快車、霍格華茲餐廳和斜角巷等場景外，更有魔法部實景，每處細節都讓人驚嘆，更能直擊電影背後音效、道具等製作花絮，至少得花4小時才走得完。

▲日本環球影城超級任天堂世界最新園區咚奇剛國度。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城 任天堂世界最新園區

日本環球影城於2024年底於超級任天堂樂園園區內打造最新「咚奇剛國度」，園內最大亮點，就是位於黃金神殿內的遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，走進神殿內，牆上可見各種史前時代神秘壁畫；搭上粗獷感十足的礦車，在上上下下、突然疾速急轉的軌道中，來場叢林冒險，刺激度十足，讓人不禁尖叫連連。

此外，因應電影《哆啦A夢：大雄的繪世界物語》預計於2025年3月7日上映，日本環球影城從即日起至8月17日打造全新遊樂設施「哆啦A夢4D藝術冒險~大雄的繪世界物語~」，帶大家進入繪畫中的奇幻世界，體驗前所未有的4D乘車遊。

▲吉卜力公園的「吉卜力大倉庫」神隱少女場景。（圖／記者蔡玟君攝）

名古屋 吉卜力主題公園

位於名古屋的吉卜力主題公園從2023年開幕以來，就成為日本中部地區最受海外旅客喜愛的景點之一，5座園區全部啟用後，更掀起搶票熱潮。

園內共有5大區域，包括「吉卜力大倉庫」、「魔女之谷」、「青春之丘」、「Dondoko龍貓之森」、「妖怪之鄉（もののけの里）」，重現吉卜力歷年來多個動畫電影中的場景，如再現《霍爾的移動城堡》中的帽子店、霍爾城堡，還有《魔女宅急便》琪琪的家和麵包店，以及《安雅與魔女》的魔女之家，或是龍貓巴士、天空之城等場景，粉絲可以拍得過癮，還能享受特色美食。