日本首間帝盛酒店3月開幕！26小時彈性入住　搭船直達大阪萬博

▲▼大阪堺市帝盛麗都大酒店。（圖／Agora Hospitality Group提供）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪萬博即將於4月登場，更有多間特色奢華酒店陸續開幕！Agora Hospitality Group宣布，「大阪堺市帝盛麗都大酒店(Dorsett by Agora Osaka Sakai)」將於3月25日開幕，也是日本首間帝盛酒店，且可享受26小時彈性入住與退房，還有接駁船可直達大阪萬博會場。

大阪堺市帝盛麗都大酒店距離難波購物區僅3站地鐵之遙，距離關西國際機場也僅需30分鐘車程，正式開幕後，為方便旅客前往大阪萬博，酒店將提供每日四班的直達渡輪服務和門票銷售，讓賓客從酒店外碼頭出發，30分鐘內即可直達世博會場。

▲▼客房擁有寬敞空間，還有長沙發可以飽覽港灣海景。（圖／Agora Hospitality Group提供）

而酒店內擁有321間時尚客房及套房，可飽覽堺港壯麗景致；每間客房皆配備迷你吧、窗邊座位和沙發床，為賓客提供舒適的住宿體驗。此外，館內還設有可容納 42 人的會議室，以及可容納120位賓客的全日餐廳，並附設港灣海景露台。

透過酒店官網預訂的旅客可享受品牌標誌性的「26小時帝盛體驗」，提供彈性入住與退房時間，讓賓客享有完整26小時的住宿體驗。此外，賓客還可透過「帝盛地道探索」旅遊指南，獲取堺市及大阪的獨特在地體驗。

▲大阪華爾道夫酒店。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪提供）

而希爾頓酒店集團旗下最頂級品牌「華爾道夫」今年首次揮軍日本，作為日本首間的「大阪華爾道夫酒店」將於4月3日正式開幕，酒店最新客房設計概念也於近日揭曉，即日起開放預訂。

▲大阪華爾道夫酒店總統套房。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪提供）

大阪華爾道夫酒店位於鄰近JR大阪站的「Grand Green Osaka」南館公園塔內，目前已可看到代表華爾道夫標誌的「W」高掛在建築最上方。酒店邀請國際知名設計師傅厚民（André Fu）設計，融合大阪獨特的城市個性與紐約華爾道夫的裝飾藝術風格，重新塑造出獨屬於大阪華爾道夫的現代與奢華兼具的風格空間。

▲▼豪華房示意圖。（圖／ウォルドーフ・アストリア大阪）

酒店共有252間客房、7種房型，並分布於31樓至38樓之間，最小從16坪起跳，總統套房則近59坪。其中，總統套房位於38層樓，讓旅客能置身170公尺高空，俯瞰市中心繁華都會美景，並在無邊夜色相伴下入眠。

一般客房則運用障子、和紙等屬於日本的和風元素，以及裝置藝術風格妝點，打造出奢華優雅、溫潤與舒適的休息空間。公共空間則包括全日餐廳、特色餐廳、多間特色酒吧、宴會廳、會議室、教堂、圖書館休息區、室內游泳池、健身中心以及水療中心等，滿足旅客需求。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）