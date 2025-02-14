日本岡山必去3賞櫻景點！夢幻1公里花道　登城俯瞰千棵櫻花海

▲鄰近岡山後樂園的旭川櫻花道，是當地代表賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

位於日本關西地區的岡山縣，已成為台灣人赴日最愛去的目的地之一。隨著賞櫻季節即將到來，岡山縣內就有許多代表賞櫻景點可以前往，無論是漫步在河岸綿延1公里的櫻花步道，還是欣賞千棵櫻花海，都讓人讚嘆不已。

▲日本三名園之一的岡山後樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼岡山旭川櫻花道在花季期間還有櫻花祭。（圖／記者蔡玟君攝）

位於岡山市內的日本三名園之一「岡山後樂園」，是賞櫻季必去的賞櫻名所，遊走在園內小徑，登高望遠、或遠眺岡山城天守閣都很愜意，而緊鄰後樂園旁的旭川，沿著河畔有綿延1公里的櫻花步道，當繁花盛開時，整片粉嫩櫻花海讓人讚嘆，每年更會舉辦「旭川櫻花祭」，會有許多特色屋台進駐，讓旅人可以購買各種特色小吃，坐在河畔野餐。

▲日本賞櫻名所百選「津山城（鶴山公園）。（圖／岡山縣台灣推廣事務所提供）

往岡山縣北部前進，另一推薦賞櫻地點就是位於津山市、名列日本賞櫻名所百選的「津山城」（鶴山公園），一定要登上城跡俯瞰約1000棵櫻花形成的絕美櫻花海，每年4月上旬至中旬還會舉辦的「津山櫻花祭」，是感受當地美食及賞夜櫻等活動的好機會。

▲▼岡山倉敷美觀地區。（圖／記者蔡玟君攝）

而來到岡山，當然不能錯過米其林二星景點「倉敷美觀地區」，走在保有江戶時代風貌的街道，穿梭街弄中文青、甜點、mt紙膠帶等豐富店家，渡過悠閒時光。而岡山也是水果王國，推薦此時可以到岡山安排採果體驗，或是品嚐各店家原創的當季水果聖代。

目前台灣虎航在台北和高雄都有直飛日本岡山機場的航線，方便旅客前往，而岡山縣也宣布將率領縣內8個觀光單位及JR西日本，於2月22日至23日在漢神巨蛋購物廣場6F空中花園，舉辦「桃太郎的故鄉 岡山”心”發現in高雄」特別活動。

在充滿日式氛圍的會場中，現場提供岡山特色美食美酒試吃試飲，以及mt紙膠帶、徽章、日本盔甲試穿等豐富體驗活動，讓高雄民眾搶先感受日本岡山魅力。現場還會抽出「台灣虎航高雄-日本岡山單人來回機票」1名、日本六大古窯之一的「備前燒」陶器、岡山牛仔小包、榻榻米疊緣杯墊等岡山特色好禮，每日前100名入場民眾還可免費獲得「岡山特色帆布包」一個。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）