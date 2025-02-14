ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本岡山必去3賞櫻景點！夢幻1公里花道　登城俯瞰千棵櫻花海

▲▼日本岡山旭川櫻花道，日本櫻花景點，日本賞櫻景點，岡山賞櫻景點，岡山櫻花景點，日本賞櫻旅遊，赴日旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鄰近岡山後樂園的旭川櫻花道，是當地代表賞櫻景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

位於日本關西地區的岡山縣，已成為台灣人赴日最愛去的目的地之一。隨著賞櫻季節即將到來，岡山縣內就有許多代表賞櫻景點可以前往，無論是漫步在河岸綿延1公里的櫻花步道，還是欣賞千棵櫻花海，都讓人讚嘆不已。

▲▼日本岡山後樂園，日本三名園，日本三大名園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三名園之一的岡山後樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本岡山旭川櫻花道，日本櫻花景點，日本賞櫻景點，岡山賞櫻景點，岡山櫻花景點，日本賞櫻旅遊，赴日旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼岡山旭川櫻花道在花季期間還有櫻花祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本岡山旭川櫻花道，日本櫻花景點，日本賞櫻景點，岡山賞櫻景點，岡山櫻花景點，日本賞櫻旅遊，赴日旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

位於岡山市內的日本三名園之一「岡山後樂園」，是賞櫻季必去的賞櫻名所，遊走在園內小徑，登高望遠、或遠眺岡山城天守閣都很愜意，而緊鄰後樂園旁的旭川，沿著河畔有綿延1公里的櫻花步道，當繁花盛開時，整片粉嫩櫻花海讓人讚嘆，每年更會舉辦「旭川櫻花祭」，會有許多特色屋台進駐，讓旅人可以購買各種特色小吃，坐在河畔野餐。

▲▼日本賞櫻名所百選「津山城（鶴山公園）。（圖／岡山縣台灣推廣事務所提供）

▲日本賞櫻名所百選「津山城（鶴山公園）。（圖／岡山縣台灣推廣事務所提供）

往岡山縣北部前進，另一推薦賞櫻地點就是位於津山市、名列日本賞櫻名所百選的「津山城」（鶴山公園），一定要登上城跡俯瞰約1000棵櫻花形成的絕美櫻花海，每年4月上旬至中旬還會舉辦的「津山櫻花祭」，是感受當地美食及賞夜櫻等活動的好機會。

▲▼岡山倉敷美觀地區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼岡山倉敷美觀地區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼岡山倉敷美觀地區。（圖／記者蔡玟君攝）

而來到岡山，當然不能錯過米其林二星景點「倉敷美觀地區」，走在保有江戶時代風貌的街道，穿梭街弄中文青、甜點、mt紙膠帶等豐富店家，渡過悠閒時光。而岡山也是水果王國，推薦此時可以到岡山安排採果體驗，或是品嚐各店家原創的當季水果聖代。

目前台灣虎航在台北和高雄都有直飛日本岡山機場的航線，方便旅客前往，而岡山縣也宣布將率領縣內8個觀光單位及JR西日本，於2月22日至23日在漢神巨蛋購物廣場6F空中花園，舉辦「桃太郎的故鄉 岡山”心”發現in高雄」特別活動。

在充滿日式氛圍的會場中，現場提供岡山特色美食美酒試吃試飲，以及mt紙膠帶、徽章、日本盔甲試穿等豐富體驗活動，讓高雄民眾搶先感受日本岡山魅力。現場還會抽出「台灣虎航高雄-日本岡山單人來回機票」1名、日本六大古窯之一的「備前燒」陶器、岡山牛仔小包、榻榻米疊緣杯墊等岡山特色好禮，每日前100名入場民眾還可免費獲得「岡山特色帆布包」一個。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關西旅遊 岡山旅遊 岡山縣 賞櫻旅遊 亞洲旅遊 賞花旅遊 花海旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

柴看獸醫露燦笑＋開飛機耳　乖躺台上打針還自動抬腳腳

推薦閱讀

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

台中也有天婦羅專門店

台中也有天婦羅專門店

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

日本岡山必去3處賞櫻景點

日本岡山必去3處賞櫻景點

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

「哈利波特專賣店」海外首店來台

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店

亞洲航空「機票0元起」明中午開搶

手搖飲情人節優惠懶人包

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張！

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

熱門行程

最新新聞更多

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

台中也有天婦羅專門店

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

日本岡山必去3處賞櫻景點

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366