ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬　台大後門美食又少1家

▲開業34年「長興小鋪」只營業到3月中旬。（圖／記者黃士原攝）

▲開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台大後門美食又少1家了！位於復興南路與辛亥路路口的長興小舖（長興牛肉麵），由於房東收回店面不續租，只營業到3月中旬，台大人想再次回味要把握最後機會。

長興小舖（長興牛肉麵）位於復興南路與辛亥路路口，開業已有34年，除了主打的紅燒、清湯牛肉麵外，還有豬腳麵、雞腿麵及焢肉麵，而且也有乾麵可選擇，牛肉麵150元起，其他麵類90元起。

▲開業34年「長興小鋪」只營業到3月中旬。（圖／記者黃士原攝）

▲長興小舖的牛肉麵價格不貴、份量又多。（圖／記者黃士原攝）

▲開業34年「長興小鋪」只營業到3月中旬。（圖／記者黃士原攝）

▲長興小舖也有乾麵可選。（圖／記者黃士原攝）

▲開業34年「長興小鋪」只營業到3月中旬。（圖／記者黃士原攝）

▲營業時間。

由於長興小舖的牛肉麵價格不貴、份量又多，許多台大學生都會來這裡用餐，在Google評價也有3.9顆星，有網友留言「湯頭清甜不膩口」、「自製麵條Q彈，豬腳、豬肋排、滷雞腿都很入味好吃」。

不過，由於房東收回店面不續租，而老闆與老闆娘覺得年紀已大，再加上找不到員工幫忙，因此決定收掉長興小舖，不再另尋地點重開。老闆娘透露，之後打算回萬里老家做做小生意，但不會再開牛肉麵店了。

▲屯京拉麵。（圖／記者黃士原攝）

▲屯京拉麵。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼去年收掉台南唯一南紡店後，日本連鎖拉麵店「屯京拉麵」發出最新公告表示，「高雄夢時代店」也因合約到期不續約關係，只營業到今日。消息一出讓在地人不捨直呼「天啊～我最愛拉麵店～哭死」、「不要離開高雄啊」。

來自日本東京池袋的屯京拉麵，主打道地豚骨醬油風味，每日自製的粗捲麵條口感彈嚼勁十足，搭配以豬大骨，加上雞腳等材料一起熬煮，再調入特製秘方的香濃醬油提煉甜味的讓濃郁湯頭，成功擄獲拉麵迷的胃。台灣首店於2011年開幕，隨著高雄夢時代店劃下句點，屯京拉麵全台僅剩6家分店，且台中以南已無任何門市。

關鍵字： 美食雲 歇業 結束營業 台大美食 公館美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

推薦閱讀

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

台中也有天婦羅專門店

台中也有天婦羅專門店

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

日本岡山必去3處賞櫻景點

日本岡山必去3處賞櫻景點

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

「哈利波特專賣店」海外首店來台

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店

亞洲航空「機票0元起」明中午開搶

手搖飲情人節優惠懶人包

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

高雄「香腸瀑布攤」排隊人潮超誇張！

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

熱門行程

最新新聞更多

台茂「480秒無人機秀」今晚限定

桃園燈會《新楓之谷》驚艷亮相！

台中也有天婦羅專門店

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本

日本岡山必去3處賞櫻景點

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

開業34年「長興小舖」只營業到3月中旬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366