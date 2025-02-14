亞洲航空「機票0元起」明午開搶！日、泰也有優惠　含稅2188元起

▲AirAsia 2025年第一檔大促銷明日中午12點開跑。（圖／AirAsia提供）



記者彭懷玉／綜合報導

AirAsia亞洲航空驚喜宣布，從明（15日）中午12點至23日開賣今年首檔大促銷，從台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼） ，機票單程未稅價0元起，日本、泰國機票也有單程含稅2,188元起優惠。

▲AirAsia提供超過1,500萬張優惠機位。（圖／AirAsia提供）



亞洲低成本航空AirAsia今（14日）宣布2025年第一檔大促銷將開跑，提供超過1,500萬張優惠機位。其中，台北直飛沙巴（亞庇）、吉隆坡，高雄直飛曼谷（廊曼） 最低單程未稅0元起；日本大阪、沖繩、泰國曼谷、清邁也推出單程含稅2,188元起優惠，搶購日期為2月15日中午12點至2月23日 ，適用旅行期間為2025年7月1日至2026年6月15日。

同時，AirAsia將於2月15日、2月16日於華山1914文化創意園區華山劇場舉辦「AirAsia 0元機票嘉年華」活動，現場除了有AirAsia空服員火辣熱舞表演，更能體驗AirAsia機上飲品、玩遊戲闖關，有機會獲得AirAsia台北出發直飛機票。

▲酷航E190-E2新客機。（圖／酷航提供）



另外，新航集團旗下的低成本航空酷航，將陸續開闢菲律賓伊洛伊洛市、奧地利維也納兩大新航點。酷航指出，飛往伊洛伊洛市的航班將於4月14日開航，採用可容納112名乘客的巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機運營，初期為每周2班，並計劃於6月起逐步增至每周4班。



接著從6月3日起，將採用波音787-8夢幻客機飛往維也納，營運每周3班。該機型設有兩個艙等，可容納329名乘客。

業者說明，台北至維也納和伊洛伊洛市的航班已開放預訂，從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9,300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價4,675元起。