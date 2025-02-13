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【廣編】麗寶情人節住宿3999元　天空之夢摩天輪祭雙人優惠

▲▼麗寶情人節住宿3999元　天空之夢摩天輪祭雙人優惠。（圖／業者提供）

圖、文／麗寶樂園提供

麗寶福容大飯店2/17-2/19推出官網限定的「情人節住房快閃專案」，只要3,999元就能入住精緻家庭房一晚，並享用田園西餐廳的雙人早餐，每日僅五間，想要來場浪漫的高CP值約會千萬不要錯過。來到全台最大摩天輪登上幸福高峰，天空之夢摩天輪2/14-2/27祭出情人節限定活動，憑麗寶樂園渡假區內任一消費滿百發票或明細，即可享受一般車廂雙人票350元、LINE FRIENDS主題車廂雙人票450元；讓您一次安排飯店住宿、美食饗宴，還能搭上愛情摩天輪，享受專屬兩人世界。

約會必安排的情人節大餐行程，來麗寶OUTLET MALL準沒錯，這裡共有50多種餐飲選擇任你挑，小紅花鐵板燒即日起至2/16推出「情人雙人套餐」，優惠價1,980元（原價2,300元），可現場觀賞主廚料理過程，熱騰騰的每一口都是愛的滋味；海岸線餐廳推出「愛在海岸線」套餐，澎湃豪邁的手抓海鮮加上排餐，雙人優惠價只要1,588元；莫凡彼餐廳「甜蜜玫一刻」雙人套餐優惠價1,388元，內含湯品、沙拉、經典小食、排餐、主餐、甜點、飲品等豐富餐點內容，最適合甜點控情侶。另外情侶穿搭首選品牌Roots 2/14-2/16推出情意满滿 為愛添購！過季商品3折起，單筆滿4件起再打8折，數量有限要搶要快。

麗寶福容大飯店 https://www.fullon-hotels.com.tw/ym/tw

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