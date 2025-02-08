寒流發威衝泡湯！春天湧250人、湯屋爆滿　麗禧大眾池採一出一進

▲最強寒流發威，北市低溫凍到10度以下，泡湯是當下活絡筋骨的享受。（圖／春天酒店提供）



記者彭懷玉／台北報導

最強寒流發威，北市低溫凍到10度以下，泡湯是當下活絡筋骨的享受。北投溫泉業者指出，露天風呂從早上至目前已有250人，湯屋呈現爆滿狀態；而高檔的溫泉飯店為了維護泡湯品質，戶外大眾湯僅限30位，採一出一進制，約莫需候補1至1.5小時。

▲春天酒店露天風呂從早上至目前已有250人，湯屋也呈現爆滿狀態。（圖／春天酒店提供）



北投溫泉區搭捷運就能到，有白磺泉、別稱「鐳泉」的青磺泉和鐵磺泉供選擇，在寒流來襲時，各家溫泉飯店、會館有感泡湯民眾明顯增加。北投春天酒店指出，天冷泡湯大概多了兩成，露天風呂從早上至目前已有250人，因為太冷了，湯屋及客泡爆滿；如想避開人潮，業者觀察，晚餐後到11點前人潮會少一些，「但因春天的湯屋是24小時開放，大半夜也是有客人來泡，尤其是跨年夜」。

▲春天酒店有提供「單人湯屋」。（圖／春天酒店提供）



同時，北投春天是難得提供「單人湯屋」的飯店，業者說，在泡湯前都會詢問客人是否有自身疾病，另外湯屋外面有員工會巡聽，房間也設置緊急鈴，讓單身者也能輕鬆又安全地享受泡湯。

▲北投麗禧溫泉酒店半露天湯屋。（圖／北投麗禧溫泉酒店）



另外，北投麗禧溫泉酒店在房內均設置泡湯池，而冬季大眾湯外客人數，平均每日約70-80位，近日因寒流發威，大眾湯外客總人數約近百位，為維護泡湯品質，業者進行大眾湯人數限制，同時間僅能容納30位，採一出一進制，約莫需候補1至1.5小時。

▲北投麗禧溫泉酒店共有14間雙人獨立湯屋，同為24小時營業。（圖／記者彭懷玉攝）



北投麗禧共有14間雙人獨立湯屋，同樣為24小時營業，冬季每日平均有逾70間預約，到了假日或是寒流來襲時，湧入破百組預約，幾乎是一房難求。

▲北投老爺酒店則說，寒流最強的今天，泡湯客人蜂擁而至，已來電候補到超過20通。（圖／北投老爺酒店提供）



北投老爺酒店則說，進入冬天後泡湯人潮增加，寒流來時尤為明顯，像是寒流最強的今天，目前已來電候補到超過20通，和往常相比約增加5成；至於人潮高峰的時間點，業者觀察，湯屋下午時段最熱門，大眾湯則是中午以前，建議盡量避開，比較不用等候太久。