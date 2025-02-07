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「迪士尼探險號」新航次將開搶！玩海上雲霄飛車、送3600元購物金

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全球旅客瘋搶且首度進駐亞洲的遊輪「迪士尼探險號」，將於今年12月15日首航，一開賣就幾乎銷售一空。旅遊電商Klook表示，2026新航次將於2月17日晚上9點開賣，前2000名預訂再送120美元（約新台幣3600元）旅遊金。

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的遊輪，也是該品牌旗下首艘以亞洲為母港的遊輪，最多可容納6700位旅客，並計劃於今年12月15日首航。船上提供多種房型，包含可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，以及坐擁寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等。

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼船上擁有全球最長的海上雲霄飛車。（圖／迪士尼遊輪提供）

▲▼迪士尼探險號。（圖／迪士尼遊輪提供）

遊輪設有七大主題區，包括250公尺全球最長的海上雲霄飛車的「Marvel Landing」、可享受超長划水道的「Toy Story Place」等。此外，船內也為各年齡層打造專屬空間，從專為3到10歲兒童打造的「Disney's Oceaneer Club」到適合青少年的Vibe，讓大人小孩都能在這座海上迪士尼樂園享受多樣化樂趣。

「迪士尼探險號」新航次季度於2026年4月26日至9月26日自新加坡啟航，涵蓋最受期待的暑假旺季，Klook則宣布從2月17日起開賣，包括3晚及4晚方案選擇，且全房型皆有販售；凡前2000名於平台預訂，更提供120美元（約台幣3,600元）Klook旅遊金，適用於指定新加坡熱門景點與體驗商品。

KKday則鎖定接下來的日韓賞櫻季節，從即日起推出日韓遊輪行程，歌詩達郵輪莎倫娜號，暢遊沖繩、石垣島、宮古島自由行4日，每人1萬175元起，出發日包含清明連假，要一次玩到日韓，也推出日韓暢遊6日行，安排前往佐世保、濟州或福岡、釜山，售價1萬6675元起，出發日包含3月底及4月初，能體驗不同的賞櫻玩法。

關鍵字： 遊輪旅遊 迪士尼探險號 新加坡旅遊 亞洲旅遊 Klook 優惠快訊

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