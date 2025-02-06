2025台灣燈會「青春光劇場」燈區　互動遊戲多+拍拍尺免費送

▲2025台灣燈會「青春光劇場」燈區，月亮在唱歌互動遊戲。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，7日於青埔展區試營運。市府青年局長候佳齡6日帶領媒體綵線團，參觀體驗該局位於A19光的遊戲場，以親子與遊戲為主題氛圍的青春光劇場指出，該展區以親子互動遊戲和看秀為主，讓大、小朋友都能在遊戲中看見童心！只要在2/12- 23日期間，到青春光劇場活動大看板打卡，即可獲得每天限量拍拍尺，請大家把握機會。

▲快樂這裡那裡(踩踏造型充氣) 。（圖／記者楊淑媛攝）

候佳齡局長說：桃園是六都中最年輕、最有活力的城市，這次「青春光劇場」用創新的思維打造「跳跳跳馬戲團」來呈現燈區特色。有別於以往傳統燈會，市府邀請知名馬戲團隊來演出，將雜耍、馬戲、國際元素加入2025台灣燈會。現場備有500個座位，適合各年齡層的觀眾，讓大、小朋友都能沉浸在馬戲氛圍，享受不一樣的賞燈趣味。

除了精彩的馬戲表演外，青春光劇場有：青蛙在打呼(跳跳床)、月亮在唱歌、迷宮、快樂這裡那裡(踩踏造型充氣)等各種親子互動裝置，非常適合大家來體驗，現場更有許多童趣、適合拍照的作品，邀請年輕朋友來打卡、拍網美照，留下歡樂的回憶。

另外，互動式作品也會設置排隊告示牌，清楚告訴大家遊戲規則、體驗時間等資訊，如果排隊人數太多，可以先去其他作品拍照、看表演，才可以達到最棒的遊玩體驗。

拍拍尺發放方式：這次結合今年蛇年及燈區的馬戲主題，推出流行又好玩的拍拍尺，市府將會在青春光劇場燈區做限量發放，增加市民朋友賞燈的趣味性，拍拍尺除了用馬戲團元素搭配視覺效果，特殊材質的設計可以在晚上亮光，跟著大家一起賞燈，同時迎接蛇年的到來。