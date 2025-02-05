「桃機凱悅酒店」正式營運！房內賞飛機起降　改裝亮點一次看

▲桃園國際機場凱悅酒店大廳和外觀。（圖／桃園國際機場凱悅酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店來了！中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」今宣布，在與諾富特品牌15年合約結束後，1月1日已正式成為凱悅酒店集團一員，以「桃園國際機場凱悅酒店」全新品牌名，迎接第一批入住旅客。

「桃園國際機場凱悅酒店」位於機場園區內「A14a機場旅館站」旁，每15分鐘可自酒店搭乘機場捷運，雙向直達第一、第二航廈或台北市中心。由於有近5成的房型，在房內就能看見飛機起降，加上就在機場園區內，一向是出入境旅客及飛航迷下榻首選之一。

業者表示，自2024年10月起展開階段式軟硬體更新，酒店大廳、大堂酒廊、烘培坊已於第一階段完成改裝，西餐廳、客房、健身中心及嘉賓軒將陸續進行整裝。

▲桃園國際機場凱悅酒店大廳。



酒店委由李肇勳國際室內設計公司重新設計，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心，設計融合台灣美麗山海島嶼景致與人文風土。酒店大廳以「俯瞰寶島」為主軸，保留飛機機翼裝置，主視覺以此延伸，展現自機上鳥瞰台灣豐富地貌與蒼鬱森林交疊的景致。

大廳左側的大堂酒廊以阿里山小火車作為發想，包含探索參天神木、天上銀河繁星與螢火蟲閃爍綠光元素，點綴芥黃、苔綠、磚紅等溫暖顏色，為商務客提供洽公小酌的一方靜謐天地。

▲大廳左側的大堂酒廊以阿里山小火車作為發想，包含注入參天神木、天上銀河繁星與螢火蟲閃爍綠光等元素。



烘培坊靈感取自中華航空Sky Lounge時尚品味空間，除了各式美味烘焙西點，設計感十足的Grab & GO區域，滿足不同時段趕飛機旅客的餐飲需求。預計今年度啟動裝修的咖啡廳Market Café，將供應buffet及各式現點現做餐點。

▲酒店擁有476間客房及套房，近5成房內看得到機場景色。＊圖為改裝前樣貌。（資料照／記者彭懷玉攝）



酒店擁有476間客房及套房，將分階段進行改裝，面積從28到57平方公尺（約8坪至17坪）不等，酒店西側面機場航廈景觀，擁有全台唯一航空豪景，不論晝夜均能欣賞飛機起降及航廈燈光，為航空迷首選房型。9樓行政樓層配置14間「行政套房」，17坪的偌大空間擁有高度隱私寢居室，附設獨立客廳及客廁；另規劃「家庭房」供親子旅客入住。

此外，預訂行政樓層的旅客可享用嘉賓軒休息室，提供私人禮賓、免費早餐、全日飲品、晚間雞尾酒及點心。而凱悅天地會員透過凱悅官方渠道訂房，並於即日起至3月31日間入住，每個認可房晚即可獲享額外500點獎勵積分的禮遇。

▲台北嘉佩樂酒店即日起開放預訂。（圖／台北嘉佩樂酒店提供，下同）

另外，位於敦化北路上的台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 也從即日起開放預訂，首波推出兩大住房專案，分別為一泊一食的「啟幕嘉年」、一泊二食「靈感嘉旅」，每房每晚20,559元（含稅金及服務費) 起，4月1日起開放入住。

▲台北嘉佩樂酒店86間雅緻客房與套房。

酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，一共規劃86間雅緻客房與套房。房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種，坪數從14.5坪起跳，最大套房達81.6坪。尊榮客房設置專屬陽台；璀璨客房及套房則擁有私人露台及戶外泳池，隱蔽性十足。業者透露，酒店有19間房可以欣賞台北101，還能眺望群山環繞的壯麗景致。