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住礁溪溫泉旅館旅每人1125起！送早餐吃到飽　到最美林道賞櫻

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

▲礁溪捷絲旅推出快閃優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

瞄準年後出遊泡湯賞花的商機，礁溪捷絲旅從2月6日起至13日為止推出「慶開學」快閃優惠住房專案，凡預訂4月30日前的客房、皆贈翌日吃到飽早餐、指定週日入住免加價、以及館內手作體驗；四人同行入住家庭溫泉客房，每人每晚最低1125元起，加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

礁溪捷絲旅此次優惠推出2種熱門房型，包括兩人成行即可入住「沛 日式客房」，享受客房專屬超大獨立景觀湯池，而「滔 洋式客房」最多可容納四位大人入住，每人每晚最低1125元。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

▲入住就享早餐吃到飽。

▲▼礁溪捷絲旅。（圖／業者堤供）

▲燈篙林道已進入賞櫻季節。

專案住宿期間橫跨旅人最喜愛的賞櫻季，被譽為宜蘭最美櫻花林道的燈篙林道已進入花季，滿山滿谷的櫻花染成夢幻粉紅色，花期從一月底持續到三月底，共有五個品種的櫻花在不同路段陸續綻放，是春遊泡湯賞花的絕佳選擇。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有全台最大的日式主題園區。（圖／業者提供，下同）

宜蘭綠舞國際觀光飯店也從即日起推出入住優惠，例如選擇三天兩夜住房專案，可以免費享用貓咪咖啡廳下午茶，還能餵食可愛水豚、羊駝，更能換上浴衣或動漫服飾，遊走在日式主題園區裡。

▲▼宜蘭綠舞飯店。（圖／業者提供）

▲▼入住就送館內體驗6選1，包括最新的SASA Play灑畫。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

宜蘭綠舞不僅有廣達5.7公頃的日式主題園區，近年也成為能親近各種小動物的療癒場所。為了吸引旅客前往入住，除了上述情人節住房專案外，即日起至2月28日為止，使用旅展住宿券或官網住房預訂2月17日至3月31日入住，就享「春遊好禮雙重送」，包括周一至周四入住贈送日式味噌小火鍋、周五至周日入住則可免費享園內體驗活動6選1，包括SASA Play灑畫、和菓子體驗、忍者之森／妖怪島大富翁等。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲黑RURU CAFE可以親近笑笑羊。

而園區內的「黑RURU CAFE」萌寵咖啡廳，則推出2月14日至16日期間前往用餐，點任一主餐就享100元加購黑皮甜心聖代或BlackPink粉愛泥甜點優惠。

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