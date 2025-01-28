農曆連假走春踏青看這裡　桃園休閒農業區超多自然風光體驗

▲龍潭區大北坑休閒農業區。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025農曆春節連假何處去？桃園市10個休閒農業區及各家休閒農場等農遊場域，超多春節農遊體驗活動，最適合年假期間近郊走春踏青。市府農業局陳冠義局長表示，春節連假除闔家團圓吃大餐之外，歡迎到桃園各個休閒農業區走春迎好運。

陳冠義局長指出，「龍潭區大北坑休閒農業區」每年春節期間正是「魯冰花」開始綻放季節，體驗古老客家茶鄉美景、品茶香、嚐美食，鄰近三洽水和窯文創園區，柴燒窯陶藝創作及捏陶體驗，待上整整一天充份感受茶園山林蟲鳴鳥叫帶來的療癒能量。

▲大溪月眉休閒農業區。（圖／農業局提供）

過年必走行程還有「大溪月眉休閒農業區」從美麗中庄吊橋、月眉人工濕地生態公園、山豬湖生態親水園區，逛到大溪老街品嚐美食。「大溪康莊休閒農業區」遊客服務中心，三和木藝工作坊文創體驗、「台七桃花園休閒農業區」枕頭山魅力商圈、瑞士鄉村、普拉多山丘、丸山、陽光等景觀農場，暫離都市叢林，透過體驗活動感受山林溫度，放鬆平時緊繃而焦慮的身心。

想看海景吃海鮮的遊客，歡迎至「新屋海洋客家休閒農業區」觀賞美麗的海景、體驗豐富的海洋客家文化，串連周邊綠色隧道、永安漁港、海螺文化體驗園區、蘭園養蜂場-蜜境生態園區，提供多元食漁體驗活動。

喜歡喝下午茶的民眾，半日遊推薦 「蘆竹大古山休閒農業區」從登山公園步道走至觀景平台，不到1公里就能遠眺遼闊的海天景色，還有山腳鹿場水鹿之家是親子最愛的地點之一，「蘆竹區坑子溪休閒農業區」鄰近雙北，專業製茶體驗品嚐，羽泰製茶廠、竹峰茗茶、新星製茶廠，還有「楊梅休閒農業區」遊客中心、台客家文化古道。除了休閒農業區外，富田香草休閒農場、竹峰茗茶休閒農場、大溪花海休閒農場、陽榮休閒農場、向陽休閒農場、千郁休閒農場、九斗休閒農場、雲頂休閒農場、大吾疆休閒農場及水月休閒農場，春節不打祥，桃園超多走春體驗活動等你來參加！

新春年假是闔家歡聚、親子及好友外出踏青的好時機，歡迎全國民眾春節期間到桃園來走春。建議出發前先確認各個農場新春期間營業時間