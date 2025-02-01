嘉義秘境部落玩法！走吊橋看山、體驗水上餐廳　茅草玻璃屋喝咖啡

▲走訪阿里山部落，體驗鄒族文化。上圖為鄒族逐鹿文創園區。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到阿里山可別只搭小火車、看神木，隱身山中的部落風景同樣值得欣賞！以下就整理出4個不可錯過的部落景點，走進山中戶外天然水族箱，體驗水上餐廳，再到茅草玻璃屋品阿里山高山茶與咖啡。

「鄒族逐鹿文創園區」位於阿里山腳下，海拔最低、離市區最近，適合全家大小一日遊，高達6公尺的大黑熊與山豬裝置藝術，吸引無數遊客拍照留念，每到特定節日，還會推出特色風味餐，以及家屋導覽認識早期部落生活；園區外提供餵梅花鹿與射箭體驗，也能報名DIY「絹印提袋、彩繪山豬、手洗愛玉」，日前更獲選台灣觀光100亮點。

▲▼位於來吉部落木造市集內的「Hana廚房」（下圖）可是阿里山必去美食店家。

「來吉部落 」則讓旅人置身山中，走進部落欣賞原鄉風景，一定要走一趟「木造市集」，一樓提供鄒族特色的烤肉餐，人多也能預約浮誇的圓盤烤肉，帶有濃郁的山林風味；二樓則是大名鼎鼎的「Hana廚房」，結合鄒族料理與南非風味，必點PIZZA、烤肉盤、麵包烘焙等招牌菜，還能親自用手磨木製山豬、手洗愛玉。

▲跨越山谷的達娜伊谷吊橋，能看壯闊山林。

▲溪水中還可看到國寶級「鯝魚」。

想要欣賞山谷大景，那不妨走一趟「達娜伊谷自然生態公園」，除了能透過導覽了解鄒族的生活與傳統，還擁有一座戶外天然水族箱，溪流清澈見底，其中棲息著國寶級「鯝魚」，觀看鯝魚圍繞著溪中石頭，感受大自然的純淨與療癒。

旅人也可以踏上巨型跨谷「達娜伊谷吊橋」遠眺群山，感受彷彿置身世外桃源般，部落內也提供「森林派對、「水上餐廳」、「忘憂小旅行」、「漁獵小旅行」一日及二日遊程可預約。

▲▼到「YUYUPAS 優遊吧斯」內欣賞綿延茶園，再到玻璃屋中喝咖啡。

「YUYUPAS 優遊吧斯」則能體驗鄒族文化，沿著茅草屋坡道而上，站在茶園中的觀景台，仿佛時間都靜止般。在這裡欣賞一曲曲充滿張力與情感的歌舞表演，記得走一趟茅草玻璃屋，品阿里山高山茶與咖啡，不同季節的茶品散發獨特的韻味，還能一次喝到水洗、日曬、蜜處理與咖啡果皮茶。