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淡水天元宮夜櫻美翻！全新櫻之光屋、沈浸光影區　點燈時間一次看

▲淡水天元宮「2025花見櫻花季」。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水「無極天元宮」三色櫻花況近3成。（圖／新北市景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

淡水「無極天元宮」三色櫻花況近3成，並從即日起正式點燈！至2月2日前，每天下午5點至晚間8點開放夜間賞櫻，同時旅客可以免費租借攝影道具，還有周末DIY工作坊及「櫻の散策」走讀活動等，過年走春別錯過這處賞花兼祈福的景點。

▲淡水無極天元宮三色櫻,淡水無極天元宮點燈,櫻花,夜櫻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲淡水無極天元宮夜櫻與無極真元天壇。（資料照／記者彭懷玉攝）

無極天元宮歷年來是人氣賞櫻勝地，分別有兩階段賞花期，從一月底開始，後山的三色櫻首波開花，順著面對廟的右方斜坡步行10分鐘，無極真元天壇、玄樞大寶殿到後山的聚元三聖殿均有零星種植，因應花開而生的「2025花見櫻花季」營造夜間浪漫氛圍，不用飛日本就能感受夜櫻名所的詩情畫意。

▲淡水天元宮「2025花見櫻花季」。（圖／新北市景觀處提供）

▲活動跟美國藝術家Sara Berrenson合作，打造「流動櫻蒔」沈浸式光影區。（圖／新北市景觀處提供）

新北市景觀處表示，今年的櫻花季活動場佈及光影設計邀請到《茶金》美術指導、多次入圍金鐘與金馬獎的賴勇坤總監操刀，打造主題區「櫻之光屋」，以濃厚的日式懷舊氛圍與充滿時代感的復古場景，成為新年不可錯過的打卡點。活動也跟美國藝術家Sara Berrenson合作，以藝術家的櫻花系列作品為核心，透過她鮮豔大膽的色彩與自然圖案的融合，打造「流動櫻蒔」沈浸式光影區。

▲淡水天元宮「2025花見櫻花季」。（圖／新北市景觀處提供）

▲每日現場還提供彩色燈籠與油紙傘免費租借。（圖／新北市景觀處提供）

周末邀請到擁有百年傳承的漆藝家族第四代-張齊方，帶來「飄漆技法帆布袋工作坊」，讓參與者親身體驗漆藝之美。此外，還有手機拍攝工作坊、彩繪扇子等多元活動，讓民眾在參與中感受藝術與手作的樂趣，採現場報名，每場名額50人，每日現場還提供彩色燈籠與油紙傘免費租借，各項內容請參考官網

▲淡水天元宮「2025花見櫻花季」。（圖／新北市景觀處提供）

▲主題區「櫻之光屋」縈繞濃厚的日式懷舊氛圍。（圖／新北市景觀處提供）

「2025花見櫻花季」也持續與新北大眾捷運公司合作，再次推出櫻花季限定淡海輕軌一日票券，提供購票當日不限次數搭乘優惠，可至淡海輕軌與安坑輕軌的三處車站（紅樹林站、漁人碼頭站、十四張站）購買，一日票售價50元，即日起販賣至2月2日止。

同時，淡水客運從初一至初五（1月29日至2月2日）提供賞櫻接駁專車服務，早上8點至下午5點，每10至30分鐘一班專車，將視實際情況調整；下午5點至8點，875路線加發班車，每15至20分鐘一班。末班車預計於晚間9:40行經天元宮，請搭車民眾多留意時間。

關鍵字： 淡水旅遊 新北市旅遊 賞花旅遊 淡水無極天元宮 三色櫻花 淡水賞花 夜櫻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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