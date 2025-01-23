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平溪天燈節2日開跑！首創「天燈蛇影光雕秀」　李多慧是代言人

▲新北市長侯友宜出席平溪天燈節，帶領貴賓施放四款特色主燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024平溪天燈節。（資料照／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025新北市平溪天燈節」分別於2月8日平溪國中、2月12日元宵節當天在十分廣場開跑。今年2月8日首創「好運蛇進來」天燈蛇影光雕秀，並邀來李多慧、紅運少女等卡司！此外，新北市政府也公布多條接駁車路線，其中「雙溪火車站—十分基平橋」路線可免費搭乘。

2月8日卡司
「2025新北市平溪天燈節」2月8日首先由平溪國中十鼓隊震撼開場，後有「金蛇祥獅，同獻瑞」、「小龍戲珠」、「喜蛇納百福—電音三太子」、「黑曜精靈Twinkle black」依序演出，最後由啦啦隊組合「紅運少女」進行壓軸。此外，活動代言人李多慧也將於2月8日現身和大家一起施放天燈。

▲「2025新北市平溪天燈節」分別於2月8日平溪國中、2月12日元宵節當天在十分廣場開跑，活動交通管制和接駁路線公布。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼「2025新北市平溪天燈節」2月8日平溪國中、2月12日活動交通管制區域。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2025新北市平溪天燈節」分別於2月8日平溪國中、2月12日元宵節當天在十分廣場開跑，活動交通管制和接駁路線公布。（圖／新北市觀旅局提供）

2月8日天燈蛇影光雕秀
今年平溪天燈節首創「好運蛇進來」天燈蛇影光雕秀，首次結合天燈施放與光雕表演，隨著夜裡百盞天燈冉冉升空，代表吉祥福氣的金蛇也緩緩從地面現身，將幸福傳遞給現場每一個人。

2月12日卡司
2月12日則由「黑金歲月舞蹈團」開場，舞出蛇年天燈祝福，並由「優客李林—李驥」、「甜美精靈 林雨涵」與「新生代女聲之后 申力安」接棒演出。

2日交通接駁
為避免人潮眾多，交通動線混亂，活動2日從上午10點至晚間11點，於平溪地區全面實施汽機車交通管制。觀旅局在2月8日安排3條交通接駁路線，分別為「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」及「瑞芳火車站—嶺腳寮」。

▲「2025新北市平溪天燈節」分別於2月8日平溪國中、2月12日元宵節當天在十分廣場開跑，活動交通管制和接駁路線公布。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼「2025新北市平溪天燈節」交通接駁路線公布。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2025新北市平溪天燈節」分別於2月8日平溪國中、2月12日元宵節當天在十分廣場開跑，活動交通管制和接駁路線公布。（圖／新北市觀旅局提供）

2月12日則有5條交通接駁路線，分別為「木柵動物園－十分南山橋」、「國道5號石碇交流道－十分南山橋」、「瑞芳火車站－十分基平橋」、「基隆市火車站(南站)－十分基平橋頭」及「雙溪火車站－十分基平橋」。

各路線接駁車採上山收費（下山不收費），從木柵上車為50元；石碇、姑娘廟、瑞芳火車站及基隆火車站上車為30元；菁桐坑、平溪國中上車15元；「雙溪火車站—十分基平橋」路線則可免費搭乘。接駁車不適用行政院TPASS月票優惠，台灣好行交通票券活動期間亦暫停使用。活動2日社區巴士自下午4點起停駛。活動期間台鐵平溪支線也將加開列車，相關時刻表以官網公告為主。

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