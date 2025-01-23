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國旅優惠來了！樂園門票488元起、賞櫻專車開搶　住高雄飯店免2千

▲六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

▲旅遊電商推出國旅樂園門票優惠。上圖為六福村主題遊樂園。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻寒假與春節假期出遊熱潮，旅遊電商KKday精選北中南人氣景點、票券與體驗商品，推出限時優惠95折起，包括樂園門票下殺67折，還有馬戲團限量買一送一。針對年後即將到來的櫻花季節，與白沙屯媽祖進香文化體驗推出行程銷售，還有賞櫻專車459元起。

春節出遊最受歡迎的就是主題樂園，KKday推出限時優惠，包括「新竹六福村主題遊樂園」雙人套票限量67折、1598元起；「小人國主題樂園」春節期間門票488元起；「台中美洲瘋馬大馬戲團」限量買一送一、190元起；孩子最愛的「巧虎夢想樂園」假日獨家71折，二大二小門票只要1200元。

▲▼賞櫻旅遊。（圖／KKday提供）

▲賞櫻季節即將到來，想要輕鬆出遊也可參考一日遊行程。（圖／KKday提供）

針對想親近大自然的旅客，賞櫻行程也開賣，如「三峽大熊櫻花林往返賞櫻專車」門票搭來回車票459元起；最受歡迎的「武陵櫻花季專車」1439元起、「司馬庫斯、內灣車站、宇老觀景台一日遊」每人1680元起。

另外，KKday持續推廣在地文化體驗行程，針對日前已公布起駕日期的白沙屯媽祖繞境活動，即將開賣「白沙屯媽祖進香文化體驗」行程，提供來回接駁服務，可以乘坐舒適專車輕鬆往返各進香地點，早鳥報名還可獲得品牌限量小禮，盡情體驗台灣獨有的粉紅超跑文化。

▲▼旅遊電商飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲Klook推出快閃飯店優惠。上圖為台北亞都麗緻大飯店。（圖／Klook提供）

而旅遊電商Klook即日起至1月25日為止，推出「超值晚鳥春節住宿優惠」，凡預訂1月25日至2月2日過年期間指定住宿，最低不到2000元，還能以5000元起價格入住五星飯店。

▲▼旅遊電商飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲城市商旅高雄駁二館。（圖／Klook提供）

如「城市商旅高雄駁二館」下殺不到2000元起，開車3分鐘即達高雄駁二特區，特別適合計畫南下過年的旅客，且還能就近前往光榮碼頭朝聖超萌的2025高雄燈會「吉伊卡哇」；距離年貨大街迪化街與台北霞海城隍廟步行僅10分鐘的「城市商旅台北站前館」，也能讓旅客輕鬆沉浸於年節氛圍之中。

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