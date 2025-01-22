鮪魚大腹特價40元！壽司郎推新春菜色　豪華鐵火捲拼盤限量登場

▲壽司郎新春主題菜色今日登場。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

為迎接新春，台灣壽司郎今日起至2月9日推出「喜食臨門」主題菜色，除了豪華海味鐵火捲拼盤、海膽鮭魚卵蟹肉總匯、A4和牛烤牛肉，還有特價40元的極上鮪魚大腹（1/24上市）。此外，超人氣奶油濃厚海膽拌麵再度回歸，配料則改以洋蔥絲與海苔絲來點綴。

▲豪華海味鐵火卷拼盤以鐵火卷搭配赤蝦、干貝、甜蝦、鮪魚中腹、鮪魚泥和鮭魚卵。（圖／壽司郎提供）

壽司郎即日起至2月9日推出「喜食臨門」主題菜色，有著奢華海味陣容，豪華海味鐵火卷拼盤以鐵火卷搭配赤蝦、干貝、甜蝦、鮪魚中腹、鮪魚泥和鮭魚卵，售價360元；海膽鮭魚卵蟹肉總匯則結合松葉蟹肉、海膽、鮭魚卵3種頂級食材，一口奢華超滿足，售價120元；A4和牛烤牛肉選用日本九州大分縣的和牛，取A4等級的後腿肉製作，油脂分布均勻，每盤100元。

▲A4和牛烤牛肉。（圖／壽司郎提供）

廣島縣產酥炸牡蠣選用新鮮的瀨戶內海產牡蠣，於店內現點現炸，酥脆外衣再淋上烏醋中濃醬汁，2貫60元；炭燒鰹魚選用一本釣漁法捕捉的鰹魚，以高溫木炭進行表面燒烤增添炭香，搭配生薑泥與蔥花一同享用香氣倍增，一盤2貫40元。

▲壽司郎1月24日起更限時限量推出特價40元的極上鮪魚大腹。（圖／壽司郎提供）

此外，壽司郎1月24日起更推出特價40元的極上鮪魚大腹，限量供應，售完為止。超人氣的奶油濃厚海膽拌麵（140元）也再度回歸，配料改用洋蔥絲及海苔絲搭配點綴，讓整體更加輕盈。

▲奶油濃厚海膽拌麵。（圖／壽司郎提供）

甜點部分，壽司郎與日韓知名品牌「LOTTE 樂天製菓」聯名推出「LOTTE生巧克力派聖代（150元）」，以奶酪、海綿蛋糕、草莓丁、草莓淋醬為基底，結合樂天製菓首次在台推出的甜品－生巧克力派，並搭配樂天小熊餅乾、樂天TOPPO巧克力夾心棒，只有台灣吃得到。

▲藏壽司「甜辛醬軟殼蟹天婦羅海苔卷」。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司高雄時代大道店（全球旗艦店）1月也推出多款限定料理，「甜辛醬軟殼蟹天婦羅海苔卷」以新鮮軟殼蟹裹酥脆麵衣炸至金黃；「炙烤照燒鮭魚鮮蝦沙拉卷」搭配鮮蝦沙拉與脆爽小黃瓜，層層堆疊；「蕨餅金時最中霜淇淋」以香濃北海道牛奶霜淇淋搭配酥脆最中餅、香甜紅豆泥、軟Q蕨餅與綜合果仁，口感豐富層次多元。