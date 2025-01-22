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角板山行館園區梅花盛開　平日車潮湧現

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲角板山行館園區梅花盛開中，園區裡將近300棵的老梅樹已被潔白似雪的白梅覆蓋，近期是角板山行館園區梅花最佳觀賞期。（圖／桃園市政府風景區管理處提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025探索北橫冬季角板山行館梅花季活動落幕
桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，為期2個周末舉辦的「2025探索北橫冬季角板山行館梅花季活動」在1月12日劃下句點，不過，活動結束角板山行館園區梅花仍正在盛開中，園區裡將近300棵的老梅樹已被潔白似雪的白梅覆蓋，這週是角板山行館園區梅花最佳觀賞期，一踏入園區就能聞到陣陣撲鼻梅花香，結合角板山行館、樟腦收納所，以及回字館內全新「旅繪角板山」室內策展，與生態池與觀景平台絕佳美景等戶外景觀，處處都是打卡熱點，歡迎民眾在花況最盛這一週與親朋好友一同上山賞梅吧！

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

下載遊桃園APP掌握即時路況，避開塞車車潮
觀旅局局長周柏吟指出，想上山賞花又怕塞車的民眾，不妨下載遊桃園APP，利用APP內建的北橫即時車流燈號掌握旅途路況，避開交通尖峰時段，但是花季期間園區附近車潮人潮眾多，除週末假日外，平日也吸引將近20,000人次造訪，角板山行館周邊目前有復興區公所提供之仁愛及上台地等二處收費公有停車場，還有羅浮高中免費停車場可供停放私人車輛。目前觀旅局已規劃在1月18日、19日、25日及26日兩個週末增加交通疏導人力，以紓解驟增之車流維持行車順暢。由於角板山地區停車位有限，風景區管理處呼籲桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘 5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山欣賞梅花。

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

▲▼ 2025,探索北橫,角板山行館,梅花季,桃園,觀光,花況 。（圖／桃園市政府風景區管理處提供）

關鍵字： 2025 探索北橫 角板山行館 梅花季 桃園 觀光 花況

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