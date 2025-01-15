民生社區就有梅花！初綻枝頭如白雪迷人　北市6處賞梅點一次看

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，在暖陽照耀下格外迷人。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

上周末開始全台進入賞梅季，南投信義鄉、桃園角板山、石門水庫梅花滿山遍野盛放，而台北人不用翻山越嶺，位於民生社區的民生公園，梅花花況約5成，是小而美的景點。

▲角板山行館梅花季活動昨（14日）落幕，不過花況還正好。（圖／桃園市觀旅局提供）



▲民生公園梅花即將進入最美花期。（圖／記者彭懷玉攝）



台北人不用遠求，在市區就能感受賞花小確幸，位於民生東路五段的民生公園，一共種植10多株梅花樹，經目測花況約近5成，相較往年稍晚，預計再過2-3天迎來滿開。

▲▼梅花綻放如枝頭上布滿白雪，讓路過的民眾接連拿起手機拍照，再過幾天花況更好。（圖／記者彭懷玉攝）



梅花綻放如枝頭上布滿白雪，讓路過的民眾接連拿起手機，紀錄與花朵的浪漫邂逅，一陣陣風迎面襲來，飄散出淡雅清香，枝頭上不少蜜蜂忙著採蜜，尤其在暖陽照耀下，畫面格外迷人，也為冷冽寒冬注入生機。

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，圖為1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，台北車站附近的逸仙公園、志成公園、士林官邸、榮星花園均陸續傳來花開消息，而中正紀念堂雲漢池旁，開白花的食用梅也已綻放，梅子約在4、5月間成熟，搭公車、捷運即可以方便抵達。不過因梅花花期短暫，建議民眾把握時間前來。

▲▼中正紀念堂梅花1/14花況。（圖／網友李大龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



民生公園

地點：台北市民生東路五段36巷4弄與8弄間