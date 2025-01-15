ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

民生社區就有梅花！初綻枝頭如白雪迷人　北市6處賞梅點一次看

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，在暖陽照耀下格外迷人。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

上周末開始全台進入賞梅季，南投信義鄉、桃園角板山、石門水庫梅花滿山遍野盛放，而台北人不用翻山越嶺，位於民生社區的民生公園，梅花花況約5成，是小而美的景點。

▲角板山行館梅花季活動14日落幕，不過花況還正好。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲角板山行館梅花季活動昨（14日）落幕，不過花況還正好。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲民生公園梅花即將進入最美花期。（圖／記者彭懷玉攝）

台北人不用遠求，在市區就能感受賞花小確幸，位於民生東路五段的民生公園，一共種植10多株梅花樹，經目測花況約近5成，相較往年稍晚，預計再過2-3天迎來滿開。

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼梅花綻放如枝頭上布滿白雪，讓路過的民眾接連拿起手機拍照，再過幾天花況更好。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

梅花綻放如枝頭上布滿白雪，讓路過的民眾接連拿起手機，紀錄與花朵的浪漫邂逅，一陣陣風迎面襲來，飄散出淡雅清香，枝頭上不少蜜蜂忙著採蜜，尤其在暖陽照耀下，畫面格外迷人，也為冷冽寒冬注入生機。

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市民生公園一共種植10多株梅花樹，圖為1/14花況。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，台北車站附近的逸仙公園、志成公園、士林官邸、榮星花園均陸續傳來花開消息，而中正紀念堂雲漢池旁，開白花的食用梅也已綻放，梅子約在4、5月間成熟，搭公車、捷運即可以方便抵達。不過因梅花花期短暫，建議民眾把握時間前來。

▲中正紀念堂梅花1/14花況。（圖／網友李大龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼中正紀念堂梅花1/14花況。（圖／網友李大龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲中正紀念堂梅花1/14花況。（圖／網友李大龍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

民生公園
地點：台北市民生東路五段36巷4弄與8弄間

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 賞梅 民生公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

真珠微風南山店今開幕

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

上半年6大海外慶典！日期出爐快卡位

上半年6大海外慶典！日期出爐快卡位

免費玩日本！首座米飛兔樂園夏季開幕

免費玩日本！首座米飛兔樂園夏季開幕

超商掃除清潔用品「買1送1」　洗衣精下殺7折

超商掃除清潔用品「買1送1」　洗衣精下殺7折

北港燈會「粼光遶境」　2燈區1/24率先登場

北港燈會「粼光遶境」　2燈區1/24率先登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北無菜單鐵板燒進軍台南

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

台中「800棵落羽松」全紅！追松要快

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

鑽進士林巷弄找秘境！不限時老屋咖啡

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

台南老牌「興南旅行社」宣布2/1熄燈

2大新春優惠一次看！

陳耀訓蛋黃酥1/16起開放現場販售

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

熱門行程

最新新聞更多

真珠微風南山店今開幕

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包

北市「6處賞梅景點」迎最美花期

坐落山城內的寧靜小區！埔里秘境咖啡

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1/20漲價

上半年6大海外慶典！日期出爐快卡位

免費玩日本！首座米飛兔樂園夏季開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366